台部落客狂掃2000個口罩寄大陸 「救親人」做法引發網友激辯

武漢肺炎疫情持續擴大，台灣出現口罩供不應求的情況，僅管政府已禁止出口並保證不會缺貨，仍擋不了民眾「囤貨求心安」的心理。在這種情況下，有台灣部落客買入2000個口罩寄給中國親戚，即便他的初衷是為了家人安全，此種做法仍引起兩派網友熱議。

圖為彰化縣口罩觀光工廠購買人潮。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

有網友在批踢踢上發文詢問，年假期間與朋友相聚時因一篇文章起爭執，他認為該文作者相當自私，朋友卻覺得救人重要，故想聽聽大家的想法。起因是一位台灣部落客發文表示，因為陸籍妻子的家人深陷疫情災區，買不到口罩，於是他和妻子在幾天內四處搜刮口罩準備寄去中國分送親戚朋友。

據該部落客指出，從疫情爆發開始，便不斷收到託買口罩的請求，因為當地物資非常缺乏，即使政府每天都發放一個免費口罩，但有些人連一個口罩都沒有，「去拿口罩的路上不小心就被感染了」。他無奈表示，其實他並不反對政府口罩不出口、禁止攜出超過五盒的政策，但他有家人在對岸，無法用同樣立場看待這件事，只能盡自己所能幫忙。

該文出現後，引起兩方網友熱烈討論。一派認為想救親人而掃貨的做法雖不可取但情有可緣，不需太過苛則。「人情之常，也不用多苛責，兩邊都是」、「親人真的沒話說，其餘的有餘裕再說」、「台灣疫情還沒有那麼嚴重啊……我也買不到但可以理解對方心情」、「他是保護老婆親人」、「他是為了自己的家人，我覺得可以」。

另一派網友則認為台灣人都不夠用，搜刮2000個實在太超過，更何況這麼大數量根本帶不出去。「2千多很扯，台灣人自己不夠用，淘寶上台灣口罩都4、5百元了耶」、「因為家人想帶5盒可以理解，2000片是怎麼回事？這就是搶奪資源阿，你一個人獨佔2000片別人戴什麼？」、「拜託，兩千個耶，然後他又去加買5百個給中國朋友的朋友，台灣人前幾天都買不到，這樣對哦？摸著良心說話好嗎」、「現在只有超商買的到3個，找了好多間藥局都沒有。說2000片沒問題的是怎樣？」、「2000個一家四口戴個一年都有剩好嗎！這樣爭奪資源很自私」。

對於網友指責買光口罩的言論，引發爭議的部落客表示，他家附近目前都還買得到口罩，若是有需要，也可以考慮到五金行試試。