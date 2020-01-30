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新聞眼／防疫無國界 爭所當爭 能幫則幫

2020-01-30 00:27聯合報 本報記者林河名

副總統當選人賴清德（左）表示，武漢肺炎疫情愈來愈嚴重，中國應持開放態度接受國際援...
副總統當選人賴清德（左）表示，武漢肺炎疫情愈來愈嚴重，中國應持開放態度接受國際援助，台灣也應義不容辭參與，協助中國解決疫情。記者楊濡嘉／攝影
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武漢肺炎疫情延燒，沒有國家可置身事外，疫情專家更擔心台灣未加入WHO（世界衛生組織），無法快速得知完整疫情資訊，恐導致檢疫缺口、不利防疫。

也因此，當行政院長蘇貞昌日前宣布禁止口罩出口，強調「自救才能救人」，並批評中國隱匿疫情、控制不好，才會讓疫情升溫，在WHO蠻橫、不理性地排擠台灣時，立即在國內贏得不少「同仇敵愾」的力挺。

不過，也有人認為我方對中國政府表達嚴正態度，但不妨對中國人民傳達善意。醫師從政的副總統當選人賴清德更表示，武漢肺炎疫情愈來愈嚴重，正是兩岸共同合作的時機，中國應持開放態度接受國際援助，「台灣也應該義不容辭參與，協助中國解決這個嚴重的疫情」。這番說法，竟遭綠營支持者撻伐，可見兩岸防疫，仍受政治影響。

蘇貞昌昨天被問到賴清德防疫態度與中央不同調一事，雖表示賴與政府「意思是一樣的」，都在照顧國人，但也重申「先自救才能救人」，「政府行有餘力時，都樂於助人，對任何地方都一樣」。我政府禁止出口口罩，卻捐贈十萬個口罩給澳洲對抗野火空氣汙染，全力防疫之餘，仍嗅得出政治味。

事實上，國人也支持「爭所當爭」，加入WHO不僅是我國權利，更是地球村一員義務；但當疫情蔓延時，「能幫則幫」，兩者並不衝突。防疫無國界，多一點人道援助，少一點政治對抗，也可保障在陸台人、避免向台擴散，或許也是改善兩岸關係契機。

武漢肺炎肺炎

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