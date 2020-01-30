口罩難買！官方訂一片8元 價格回不去了？

武漢肺炎疫情擴大，衛福部連續三天，在超商每天供應六百萬片外科口罩供民眾購買，每人限購三片，一片八元。 記者盧振昇／攝影 分享 facebook 武漢肺炎疫情持續，有民眾抱怨買不到口罩，行政院公平會副主委彭紹瑾表示，目前訪查市場狀況，並沒有發現囤積口罩情況，公平會也隨時會關注市場上口罩的供需。

行政院消保處副處長吳政學指出，初二到初三與各大賣場聯繫，同仁也到居家附近賣場了解狀況，確實因為民眾搶購加上過年物流休息，大賣場倉庫來不及補貨，口罩有短缺現象。

此外，平常一片二至六元的外科口罩現在一片賣八元，且是經濟部訂出的官方價，有民眾擔心口罩價格回不去了。吳政學說，缺貨時期把價格訂在八元，反而有助於不再哄抬價格，但八元是否合理則是供需問題，後續大賣場陸續補貨齊全，口罩可能會有不同的價格，消保處已經注意到了，會密切關注口罩價格。

經濟部官員表示，考量進貨成本、物流和管銷等費用，又是急件處理，決定一片口罩賣八元；因為情況緊急，超商口罩是整盒進貨 ，再分裝銷售，例如買塑膠袋包裝等，都是超商業者臨時多出來的成本，因此每片定價八元。

至於每人限購三片則是衛福部建議，依每人需求量設定。經濟部官員說，父母親可以帶著小孩一起去超商，每個人頭一次限買三片。

經濟部考量春節口罩存量與物流狀況，限制每人每次只能購買三片口罩，彰化華新醫材集團董事長鄭永柱建議，可放寬每人限購五片。