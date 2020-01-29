彰化夫妻染武漢肺炎 衛生局擴大追蹤接觸對象

台灣第5例與第8例武漢肺炎患者是彰化一對夫妻，衛生局首波追蹤患者曾接觸的超市與電器行共36名員工健康，今天擴大包含患者曾逛過菜市場的攤商，共19家業者69人目前無異狀。

彰化縣政府昨天晚間表示，這對病患夫妻居住彰化縣，妻子入境返國疑傳染給先生，妻子從21日凌晨抵達住家到25日發燒住院，期間曾到菜市場、超市、電器行，縣府衛生局針對36名店家員工進行健康管理及連續14天場所消毒，也針對菜市場攤商消毒並列冊管理。

縣政府衛生局表示，中央流行疫情指揮中心昨天公布彰化縣「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎 ）」確診個案，彰化縣長王惠美關心疫情並指示加強防範，已督促個案曾停留的超市、賣場、市場業者，全面完成清潔消毒，並追蹤員工自主健康管理情形，直到今天上午未有異狀。

衛生局表示，昨天晚間由稽查人員到現場監督賣場、超市業者進行清潔消毒作業，業者今天凌晨都已完成，接著今天清晨5時針對個案曾到過的傳統市場區域，提供攤商漂白水落實清潔消毒，共完成17家。

衛生局強調，為落實防疫工作，已第一時間要求超市、賣場每天進行場所環境清潔與消毒作業，並將上述業者及員工全部列為14天自主管理對象，共列管19家業者、69名員工，要求做好每天自主健康管理，衛生局將持續追蹤健康情形，以達到防疫零缺口。