搶口罩 人潮半公里 凌晨3點就排隊

昨天大賣場的口罩被民眾一掃而空。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

中央連3天釋600萬片 1人限購3片

隨著武漢疫情逐漸升溫，國內掀起口罩搶購潮，口罩需求量大增，但適逢農曆年假，口罩廠商休息，超商庫存只能供應一天。指揮中心前天深夜緊急處理，昨天起連續三天釋出六百萬片，採一人限買三片口罩方式應急。物流業者加速配送，這一兩天就可以送至超商。

口罩之亂不僅在台灣境內，連中國大陸也是搶翻天，但我國口罩禁止出口至大陸卻引起爭議，甚至被批沒有人道精神。但我國經濟部官員被問到限制出口口罩是否因國人自用就不足有關，卻是鬼打牆回應，扯到廠商如果增加生產線，未來疫情結束，恐人力過剩，就是不正面回答。

傳有台商學校要求 1家帶回3盒口罩才能上學

隨著武漢肺炎疫情持續擴大，口罩缺貨與搶購潮不斷，彰化田中華新醫療集團的觀光工廠前天開始出現搶購潮，上午現貨供不應求，下午緊急關門，宣布改領號碼牌，限量二百名進廠購買；昨凌晨三時就有人排隊，七時多工廠外排隊人龍已超過五百公尺，不少從外縣市來的民眾因家人年節結束將返回大陸，工作、上學都要用到口罩，非得年節期間買到口罩。

台北楊姓民眾與妻昨凌晨十二時多就出發，率先抵達工廠外排隊，他因家人從事醫療行業，迫切需要醫療用口罩。邱姓民眾也是半夜從台中到田中，三點半到場排隊。她說，兒子一家三口在廣州，孫子念的台商學校已延後一周開學，但被要求開學要帶三盒口罩才能上學。擔心疫情變得更加嚴重，當地相關物資缺乏，要為他們準備一些口罩帶回去。

觀光工廠昨天上午原本預計九時才發號碼牌，但人潮爆量，業者八時開始不到十分鐘就發完號碼牌，但廠內櫃台電話則響不停，不斷有民眾打電話詢問排隊狀況，以及何時可以正常買到口罩，讓工作人員忙翻天。現場限購一人買一般口罩五盒、Ｎ95一盒。

彰化田中華新生活館昨天號碼牌早早發完，民眾僅能領取業者現場準備的零星口罩。 記者林敬家／攝影 分享 facebook

華新醫療集團原本十一條生產線預計初四才全面開工，在衛福部協調下昨天臨時召回十多名員工，四條生產線開始運作，昨天約有十萬多個口罩產出，華新醫療集團董事長鄭永柱說，因為年節前存貨量有限，需控制工廠端銷售量，現在已提早開工，希望過年後盡可能滿足消費端需求。

台南市府經濟發展局表示，台南市目前有六家工廠生產口罩，其中康那香公司在年初三即提早開工，恒大也將提前加入生產口罩；隨著各生產工廠陸續開工，擴大生產線，全線生產，日產量可達八十五萬片，經發局強調，口罩數量一定足夠，請民眾不必恐慌，切勿囤貨。

新北市府副秘書長朱惕之昨天率領法制局長黃怡騰等人到林口區威欣利實業有限公司的口罩工廠訪視，市府在春節前展開相關調查，發現二十三日各大賣場的口罩尚有大量存貨，但從媒體大幅報導武漢肺炎擴散後，二天內新北市多數大賣場、藥妝店及藥局貨架上的口罩被一掃而空。

威欣利實業有限公司董事長陳怡利也說，從初二就開始陸續召回員工進駐工廠，每日最多可生產十六萬副口罩。朱惕之表示，再過二天市售口罩即可正常供貨。