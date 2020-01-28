親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
國民黨大敗檢討
政治
軍事
綜合

旅客不配合檢疫 陳時中：抓起來處理

2020-01-28 23:38聯合報 記者陳嘉寧／桃園機場報導

陳時中（右二）昨天再度巡視桃園機場檢疫作業。 記者陳嘉寧／攝影
陳時中（右二）昨天再度巡視桃園機場檢疫作業。 記者陳嘉寧／攝影
分享

日前發生入境旅客故意對支援檢疫的保警咳嗽，以及填寫入境旅客健康聲明卡內容不實狀況。衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，昨天下午再度巡視桃園機場，指示保警及檢疫官嚴格執行公權力，把不配合檢疫作業的旅客抓起來依法處理。

班機尚未抵達前，陳時中先觀察桃園機場公司在空橋門口張貼關於武漢肺炎疫情海報、標語，以及檢疫作業人員配置情形。下午三時餘班機停妥旅客下機，保警及檢疫官逐一檢視審查旅客健康聲明卡內容，沒有異常的旅客才放行經過入境長廊通關，有疑慮的旅客則暫時留置，稍後帶到發燒篩檢站進一步篩檢過濾。由於檢視需要幾秒鐘的時間，下機旅客隊伍回堵至機門口，不過旅客都配合防疫作業。

春節前陳時中曾多次到桃園機場督導防疫作業，他指出，由於前幾天第一線檢疫作業發生一些狀況，昨天他特別再來確定一下是否還有類似情況，並要求站在第一線的防疫同仁嚴格執行檢疫規定，若有旅客不配合，一律抓起來依法處理。他要強調防疫不能當兒戲，要嚴密把關避免有任何漏洞。

大陸武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，移民署統計至廿七日止，有四百八十二名大陸旅客拒絕入境；拒絕入境的旅客都轉請疾管署量測體溫並篩檢健康狀況，沒有任何異常情形，再請航空公司安排班機盡速離境。另外去年底至一月廿三日，從武漢入境台灣的大陸人士有七百五十六人，並沒有外傳的七千餘人情形。

武漢肺炎肺炎

延伸閱讀

武漢肺炎防疫升級 明起居家隔離者須隨身帶電子...

影／旅客不配合防疫 陳時中指示保警執行公權...

陳時中指政治人物莫挑釁口罩原則 侯友宜：建議...

陳時中籲政治人物 莫挑釁戴口罩的防疫原則

相關新聞

我國現武漢肺炎首例本土個案 境外移入個案丈夫中鏢

2020-01-28 20:09

遭謠傳北投區載到武漢肺炎病患 台北市消防隊回應了！

2020-01-28 23:16

搶口罩 人潮半公里 凌晨3點就排隊

2020-01-28 23:09

武漢肺炎防疫升級 29日起居家隔離者須隨身帶電子監控

2020-01-28 20:49

陸傳武漢肺炎無症狀感染者 專家憂將無法阻絕境外移入

2020-01-28 20:11

台灣首例武漢肺炎本土病例「妻傳夫」 專家憂病毒恐擋不住

2020-01-28 20:45

無症狀感染者具傳染力 專家憂「難阻絕境外移入」

2020-01-28 23:42

經長：將釋出2,270萬片口罩

2020-01-28 23:31

接回滯留武漢台人 兩岸口水戰

2020-01-28 23:19

超商限購3片口罩 華新生活館將發號碼牌限購1盒

2020-01-28 22:48

彰化首見武漢肺炎家庭感染 個案去過超市、3C店家

2020-01-28 22:47

武漢肺炎／我8例確診 出現首起本土病例

2020-01-28 22:25

武漢肺炎疫情 台灣先前7名確診個案狀況穩定

2020-01-28 20:16

外媒曝7千多名武漢旅客來台 移民署：有差距

2020-01-28 19:46

日本爆首例境內感染 疾管署暫不調升旅遊疫情建議

2020-01-28 19:30

馬英九：政府政策應該改 把口罩運到大陸去！

2020-01-28 18:48

影／旅客不配合防疫 陳時中指示保警執行公權力抓起來

2020-01-28 17:42

防堵武漢肺炎！勞動部提五呼籲 雇主不得禁戴口罩

2020-01-28 17:37

無症狀感染者恐成漏洞 專家指防疫成敗看2月7日數據

2020-01-28 17:04

一插健保卡就跳出視窗 防隱匿旅遊史擴大湖北及接觸者

2020-01-28 16:48

只有一水之隔 賴清德：共同幫中國防疫也等於幫助台灣

2020-01-28 16:40

中研院陸籍研究員海外旅遊 疫情爆發被迫滯留南非

2020-01-28 16:30

口罩禁出口爭議 攤開數據台進口貨9成來自中國

2020-01-28 16:29

醫院開工迎戰武漢肺炎 有獨立門診、有專車接送

2020-01-28 15:44

7千人從武漢入境？蘇貞昌：14天內僅1640名國人

2020-01-28 15:27

武漢2自由行陸客在台確診武漢肺炎 同行者也發燒隔離

2020-01-28 15:20

林口口罩工廠春節加班 新北市府：過2天供貨可恢復正常

2020-01-28 15:01

政府即起每日釋600萬片口罩 一人限購3片

2020-01-28 14:48

防堵武漢肺炎疫情擴散 北市公務一線人員執勤戴口罩

2020-01-28 14:01

台灣增兩例武漢肺炎確診個案 赴陸旅遊疫情升級警告

2020-01-28 13:40

已與陸協調從武漢撤走台人？ 國台辦：與事實情況不符

2020-01-28 13:34

從廈門回台10天咳不停... 屏東陸籍女子暫隔離治療

2020-01-28 13:11

電腦模擬武漢肺炎會死6500萬人？ 醫：未考量防疫措施

2020-01-28 12:47

有過抗SARS經驗 北市衛生局長認為武漢肺炎較易控制

2020-01-28 12:41

台商春節後該不該返陸？ 醫：沒有必要不必急著回去

2020-01-28 12:31

凌晨3時排隊買口罩「廣州台商校要求帶3盒才能上課」

2020-01-28 12:20

賴清德：武漢疫情衝擊經濟 政府會妥善因應

2020-01-28 11:51

抵台被禁入境 陸客拿下口罩飆罵地勤：有人情味嗎

2020-01-28 07:53

「灣仔碼頭」驗出非洲豬瘟？量販業：台產品皆本地製造

2020-01-27 16:41
看更多

熱門文章

我國現武漢肺炎首例本土個案 境外移入個案丈夫中鏢

2020-01-28 20:09

台灣增兩例武漢肺炎確診個案 赴陸旅遊疫情升級警告

2020-01-28 13:40

台灣首例武漢肺炎本土病例「妻傳夫」 專家憂病毒恐擋不住

2020-01-28 20:45

整理包／武漢肺炎燒全球！台灣增至8例確診 日本、歐洲首出現本土個案

2020-01-28 21:56

上海人拒與發燒武漢人同機回國 旅客怒：不是同胞嗎？

2020-01-28 10:21

WHO認錯：武漢肺炎全球風險應為「高」而非「中等」

2020-01-28 09:17

日本首例境內感染！沒去過武漢者感染武漢肺炎

2020-01-28 17:20

政府即起每日釋600萬片口罩 一人限購3片

2020-01-28 14:48

陸官方專家：武漢肺炎出現無症狀感染者

2020-01-28 13:26

武漢2自由行陸客在台確診武漢肺炎 同行者也發燒隔離

2020-01-28 15:20

武漢肺炎防疫升級 29日起居家隔離者須隨身帶電子監控

2020-01-28 20:49

大陸疫情整理包／武漢肺炎擴散！香港停發陸客遊港簽注 各省這天才復工

2020-01-28 22:13

馬英九在台南 大讚賴清德的救援說「有勇氣和愛心」

2020-01-28 10:07

口罩禁出口爭議 攤開數據台進口貨9成來自中國

2020-01-28 16:29

馬英九：政府政策應該改 把口罩運到大陸去！

2020-01-28 18:48

陸官方指武漢肺炎病毒潛伏3-7天 重症病程可能沒發燒

2020-01-28 10:38

比SARS傳染的快 陸官員：武漢肺炎病例恐6、7天就翻倍

2020-01-28 08:49

抵台被禁入境 陸客拿下口罩飆罵地勤：有人情味嗎

2020-01-28 07:53

武漢肺炎死亡案例已106死確診超過4000例

2020-01-28 09:29

武漢肺炎蔓延 BBC：幸虧疫情發生在中國

2020-01-28 16:13

林口口罩工廠春節加班 新北市府：過2天供貨可恢復正常

2020-01-28 15:01

首例！武漢肺炎歐洲人傳人 德國患者遭中國同事感染

2020-01-28 20:03

武漢肺炎疫情 台灣先前7名確診個案狀況穩定

2020-01-28 20:16

已與陸協調從武漢撤走台人？ 國台辦：與事實情況不符

2020-01-28 13:34

武漢肺炎湖北一日增1291例確診 累積上百人死

2020-01-28 10:25

德國、柬埔寨淪陷／出現武漢肺炎首個確診案例

2020-01-28 08:14

電腦模擬武漢肺炎會死6500萬人？ 醫：未考量防疫措施

2020-01-28 12:47

遭謠傳北投區載到武漢肺炎病患 台北市消防隊回應了！

2020-01-28 23:16

彰化首見武漢肺炎家庭感染 個案去過超市、3C店家

2020-01-28 22:47

無症狀感染者恐成漏洞 專家指防疫成敗看2月7日數據

2020-01-28 17:04

為何柯文哲下令開始戴口罩？黃珊珊說有這三個考量

2020-01-28 11:49

從廈門回台10天咳不停... 屏東陸籍女子暫隔離治療

2020-01-28 13:11

罷韓領第二階連署格式 領銜人：韓國瑜是高雄的病毒

2020-01-28 10:50

武漢抗疫發起開窗唱國歌 醫生疾呼危險快停

2020-01-28 09:20

中研院陸籍研究員海外旅遊 疫情爆發被迫滯留南非

2020-01-28 16:30

陳時中指政治人物莫挑釁口罩原則 侯友宜：建議沒強迫

2020-01-28 13:51

陸媒推肺炎最新疫情動態 病例地圖「武漢為中心」放射狀散布

2020-01-28 13:52

北京首例武漢肺炎死亡 為50歲男性

2020-01-28 08:33

武漢肺炎是否定為國際緊急事態 世衛可能再議

2020-01-28 08:25

德擬派軍機撤僑 中國政府怕造成民眾恐慌未同意

2020-01-28 08:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top