旅客不配合檢疫 陳時中：抓起來處理

陳時中（右二）昨天再度巡視桃園機場檢疫作業。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

日前發生入境旅客故意對支援檢疫的保警咳嗽，以及填寫入境旅客健康聲明卡內容不實狀況。衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，昨天下午再度巡視桃園機場，指示保警及檢疫官嚴格執行公權力，把不配合檢疫作業的旅客抓起來依法處理。

班機尚未抵達前，陳時中先觀察桃園機場公司在空橋門口張貼關於武漢肺炎疫情海報、標語，以及檢疫作業人員配置情形。下午三時餘班機停妥旅客下機，保警及檢疫官逐一檢視審查旅客健康聲明卡內容，沒有異常的旅客才放行經過入境長廊通關，有疑慮的旅客則暫時留置，稍後帶到發燒篩檢站進一步篩檢過濾。由於檢視需要幾秒鐘的時間，下機旅客隊伍回堵至機門口，不過旅客都配合防疫作業。

春節前陳時中曾多次到桃園機場督導防疫作業，他指出，由於前幾天第一線檢疫作業發生一些狀況，昨天他特別再來確定一下是否還有類似情況，並要求站在第一線的防疫同仁嚴格執行檢疫規定，若有旅客不配合，一律抓起來依法處理。他要強調防疫不能當兒戲，要嚴密把關避免有任何漏洞。

大陸武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，移民署統計至廿七日止，有四百八十二名大陸旅客拒絕入境；拒絕入境的旅客都轉請疾管署量測體溫並篩檢健康狀況，沒有任何異常情形，再請航空公司安排班機盡速離境。另外去年底至一月廿三日，從武漢入境台灣的大陸人士有七百五十六人，並沒有外傳的七千餘人情形。