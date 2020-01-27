武漢肺炎防疫 韓國瑜電話請益葉金川

高雄市長韓國瑜表示，配合防疫，明天年初四將取消原訂的宮廟發市長紅包行程，紅包將交由廟方轉發信徒。聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影 分享 facebook

武漢肺炎確診台商回高雄趴趴走，高市府如臨大敵提升防疫層級嚴陣以待。高雄市長韓國瑜今天表示，昨天電話請益前衛生署長葉金川防疫對策，明天也將取消原訂的發紅包行程。

韓國瑜上午視察高雄捷運美麗島站防疫作業，接受媒體訪問時做以上表示。韓國瑜表示，葉金川2003年衛生署長任內抗SARS有功，防疫經驗豐富，為掌握防疫方向與工作，昨天特別致電請益，葉非常熱情也樂意協助高雄市防疫。

韓國瑜說，葉提醒勿過度恐慌影響防疫工作或心理層面，高雄兩大醫學中心應編組投入防疫，現疫情仍在掌控中，只要大家依標準程序，落實良好衛生管理，就能減少傳染機率。

嚴重特殊傳染性肺炎疫情升溫，關心大眾運輸防疫工作，韓國瑜今天搭乘高捷在美麗島站聽取防疫簡報，視察乘客接觸、使用頻繁的手扶梯、售票機、閘門口、服務台等熱點消毒工作。

韓國瑜表示，上午搭捷運發現約99%乘客都戴口罩，對少數沒有戴口罩的乘客，他也特別上前送上口罩，對方也配合當場戴上口罩。另外，韓國瑜說，配合防疫，明天年初四將取消原訂的宮廟發市長紅包行程，紅包將交由廟方轉發信徒。

至於部分賣場及超商傳出口罩缺貨，韓國瑜指出，這應是過年期間業者不及補貨的問題，口罩存量是夠的，市府將協調加快口罩鋪貨速度、要求消保官盯緊價格，業者切勿囤積、哄抬價格。

針對染病台商的活動範圍，衛生局長林立人說，市警局全面調查這名台商動態路線，資料今早送交衛生局整理後，相關資料將報請中央指揮中心綜合研判，作為後續宣布、公告參考，地方配合中央的防疫作為。他也提醒密切接觸者，依狀況做好自主管理或居家隔離，如有異狀請撥打疾管署防疫專線1922或衛生局專線7230250，民眾切勿散播不實疫情訊息，以免違反有關規定。

此外，高雄燈會藝術節即將於年初五開幕，為防範肺炎疫情擴散，市府將於燈會現場主要入口，增加防疫宣傳，提醒參觀者戴口罩、勤洗手、避免不必要接觸，現場所有廁所、流廁加設肥皂，隨時派人檢查，工作人員包括含攤商自主性戴口罩，提升防疫作為，所有局處將全力以赴因應防護，也歡迎國人到高雄觀光旅遊。