防武漢肺炎 中國回台暫緩捐血28天

用LINE傳送

用LINE傳送

武漢肺炎疫情延燒，台灣血液基金會表示，即日起曾到訪中國的捐血人，須暫緩捐血28天，確保血品安全。示意圖／ingimage 分享 facebook

武漢肺炎疫情延燒，台灣血液基金會表示，即日起曾到訪中國的捐血人，須暫緩捐血28天，確保血品安全。

血液基金會最初暫緩捐血管制範圍是武漢地區，後來擴大為湖北省全境。根據昨天貼出的公告，管制範圍調整為中國全境。

血液基金會業務處長洪英聖表示，目前沒任何科學證據顯示武漢肺炎會經血液傳染，但還是採取預防措施，主要是避免民眾出入捐血站，可能會有疾病傳播風險，後續會跟著中央流行疫情指揮中心警示調整。

血液基金會提醒捐血人，捐血後如果出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快就醫並撥打各捐血中心良心回電專線，各地專線可上血液基金會官網查詢。