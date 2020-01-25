罹武漢肺炎台商不誠實 法務部警政署調查

疫情指揮中心發言人莊人祥。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 分享 facebook 一名台商確診武漢肺炎，日前明知身體不適且有武漢旅遊史，沒有健康管理又到舞廳消費。疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，已請法務部、警政署介入調查，未來有類似狀況一律嚴查。

中央流行疫情指揮中心在24日宣布，有一名中國旅遊團成員和一名台灣籍男子確診嚴重特殊傳染性肺炎新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）。其中，台灣籍男子為一名在武漢工作的台商，他原本宣稱20日在武漢身體不適，有就醫吃藥，21日入境時在發燒篩檢站未發現異狀，23日就醫。

這名台商在第一時間接受疫調時，沒有吐實，還宣稱自己出門都有戴口罩，且都是在開放空間；但今天有高雄金巴黎舞廳工作人員出現發病徵兆，工作人員致電台商，才知台商已經被隔離。高雄市衛生局疫調才發現，台商22日曾到舞廳消費且沒有戴口罩。其隱匿活動史，可能導致防疫出現缺口。

疫情指揮中心發言人莊人祥晚間表示，有鑑於上述確診台商對行程及接觸者都不能完全交代，尤其他在回台班機上都有接收到衛教訊息，明知身體不適又沒有主動通報檢疫人員；且21日入境後，22日再度就醫，也沒有告知醫師旅遊史，後來又去金巴黎舞廳，一直到23日到診所就醫，才誠實說出武漢旅遊史，經診所通報才終於「揪出」。

莊人祥說，為了避免影響整體防疫，指揮中心將請警方協助加強管理強度，已請法務部與內政部警政署等單位，了解台商是否有遵守健康管理規定、相關違法情況。未來如果有類似的情況，又有人隱匿病情或活動史，也都一律請法務部、警政署介入處理。

指揮中心強調，希望民眾配合防疫，有武漢旅遊史、接觸史且身體不適，務必通知1922防疫專線誠實交代，隱匿會遭重罰，不要以身試法。