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武漢肺炎確診台商跑舞廳 高市追蹤80餘人

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武漢肺炎確診台商跑舞廳 高市追蹤80餘人

2020-01-25 19:01中央社 高雄25日電

武漢肺炎個案曾在1月22日去高雄市金芭黎舞廳。 聯合報系記者林保光／攝影
武漢肺炎個案曾在1月22日去高雄市金芭黎舞廳。 聯合報系記者林保光／攝影
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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎今天指出，第2例境外移入武漢肺炎確診個案返高雄前已有發燒及上呼吸道等症狀，但隱匿活動史還未戴口罩到舞廳，導致員工疑似發病隔離住院，衛生局造冊追蹤80餘人。

高雄市政府流行疫情指揮中心指揮官、副市長陳雄文接受中央社記者電話採訪指出，隨時向市長韓國瑜回報最新訊息，市府並造冊追蹤接觸者的健康情形，舞廳業者允諾配合停業兩天進行清潔及消毒。

中央流行疫情指揮中心24日公布第2例嚴重特殊傳染性肺炎境外移入確診個案，這名個案21日自武漢搭機返台並從高雄入境，高雄市衛生單位疫調發現，個案入境前即有發燒及上呼吸道等症狀，並在大陸就醫服藥。

潘炤穎今天在衛生局接受聯訪證實並指出，個案於下飛機後搭乘高捷到巨蛋站，再由家人載返回到左營區。個案22日上午到市場買早餐，下午到皮膚科就診並在4時許到金巴黎舞廳（店面招牌：金芭黎）消費，23日再到耳鼻喉科就醫。

他指出，個案於回到高雄22日就醫時並未交代活動史，直到23日到耳鼻喉科就醫時以耳朵不適時才說明他有武漢活動史等，當天被通報疑似武漢肺炎個案，直到24日疾管署確診為武漢肺炎。

更嚴重的是，舞廳一名女性工作者於今天清晨出現症狀，經電話聯繫個案，個案證實已經隔離住院。

潘炤穎說，衛生局一早派員到舞廳對員工做健康監測，並要求舞廳清潔消毒兩天。他指出，未來會續派員對舞廳員工做健康監測，並追蹤包括個案接觸的5名家人、同時間在舞廳的消費者及員工、個案就醫時的醫護人員，合計80餘人，如果再計入搭乘捷運可能接觸者，估計受影響約百人。

潘炤穎表示，要裁處這名台商違反傳染病防治法，因為涉及隱匿活動史，包括入境前發燒服藥、入境前未具實填寫健康聲明書、未主動告知活動史及到舞廳未戴口罩等，重罰個案30萬元。

衛生局人員下午2時許到金巴黎對舞廳人員進行疫調，包括造冊、量體溫及清潔消毒等；未來業者能否在春節期間繼續營業，將視舞廳女性工作者是否確診做決定。

武漢肺炎肺炎

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