中部旅遊熱點、旅館 春節全力防疫

武漢肺炎來勢洶洶，南投縣消防局已對全縣80多名救護車司機做好安全防護訓練，防範疫情。 圖／南投縣衛生局提供 分享 facebook 武漢肺炎來勢洶洶，衝擊春節旅遊觀光，南投縣是旅遊旺區，縣府連假開設3級應變中心，日月潭、清境、合歡山等外國遊客多的旅遊點提供旅遊醫療與防疫服務，旅館對入住旅客以耳溫槍篩檢；台中有遊樂區準備耳溫槍供遊客測量，園區也加強電梯、樓梯等公共空間清毒，每日至少以酒精擦拭一次，全力防疫。

南投副縣長陳正昇指出，昨開應變會議，縣府各單位與南投醫院全力以赴，從最細微的口罩等防護裝備都有，尤其是外籍遊客多的旅遊景點，提供醫療及防疫熱點服務，必要時開立隔離治療通知書。

南投縣衛生局長黃昭郎說，春節到南投的旅遊人口很多，全縣觀光飯店昨起有旅客住宿，會以耳溫槍檢查體溫，如有發燒就通報衛生局應變中心，安排到指定醫療院所進一步檢查，也通報戶籍的縣市衛生局後續追蹤。

外籍遊客最多的日月潭，救護站每天派人值班，有外國遊客發燒求診，會安排到指定醫療院所；清境、合歡山也有假日救護站，提供發燒篩檢和通報指定醫院治療。

台中市觀光旅遊局已發函各旅宿業者，主動為每位旅客量額溫，發現有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，應主動詢問有否到武漢的接觸和旅遊史，若有應立即通報，並要求戴上口罩盡速就醫。

台中1家星級飯店表示，除配合市府主動為入住旅客量額溫，門口也設有消毒酒精，加強飯店消毒和清潔工作。東勢林場副場長張銘鐘說，櫃台有準備耳溫槍供遊客測量，園區也加強清潔電梯、樓梯等公共空間以酒精每日消毒一次。