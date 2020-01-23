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整理包／武漢肺炎逾600例釀17死！陸僅剩4省市未淪陷

防武漢肺炎視同作戰 嚴懲假訊息

2020-01-23 19:22中央社 台北23日電

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，提升中港澳來台檢疫措施，拒絕住武漢的中國人入境。台灣口罩一定夠，民眾不用搶，且將全面嚴懲假訊息

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心宣布，即起將疫情等級提升至第二級，由衛生福利部陳時中部長擔任指揮官。

陳時中在記者會宣布，將針對中國、香港、澳門來台旅客提升檢疫措施，包含填寫健康聲明書，針對有武漢旅遊史者啟動鄰里關懷，且也將有症狀者的防疫戰線拉到機場，如果中港澳旅客有呼吸道症狀，在機場就能檢疫判斷是否符合通報定義，若符合定義就後送隔離。

指揮中心目前已通報移民署國境大隊，查驗旅客大陸地區人民入境證，如發現居住地或原居住地為武漢者，一律拒絕入境。

另也通知各航空公司啟程地檢查入境證時，由地勤人員先行檢查入台證原居住地或出生地欄位，若入台證該欄位空白未填，則請其出示大陸身分證，若居住地為「湖北省武漢市」者，不准登機來台。

除上述措施，陳時中也說，經過物資盤點，「口罩一定夠」，民眾不用恐慌，且完全不用戴N95，因N95戴了不舒服，完全沒有更好的防護效果，一般外科足以因應。只要確保戴好口罩、密貼臉部，勤洗手，個人衛生做好，對防疫更重要。

陳時中表示，指揮中心每天都會定期發布新的疫情訊息，但近日假訊息充斥，有妨礙防疫之虞。將聯合NCC、內政部等單位，即時公權力介入，對蓄意影響防疫工作者，「一律嚴懲」。

抗SARS經驗豐富的傳染病防治醫療網指揮官張上淳晚間在記者會表示，有些病人可能沒有厲害的發燒，機場篩檢本來就沒辦法完全阻絕已感染的人，加強入境後的密切關懷有助防疫。

指揮中心發言人莊人祥晚間表示，國內首例確診武漢肺炎的女台商，目前健康狀況穩定，持續在負壓隔離病房治療；其46名接觸者除有1名輕微咳嗽沒有發燒，其餘沒異常。

莊人祥說，22日新增45例通報，截至目前有54名隔離檢驗中，其中41例初步判定排除。

武漢肺炎肺炎假訊息

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