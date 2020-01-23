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武漢肺炎新北通報病例陰性 2次採檢送驗

2020-01-23 13:29中央社 新北23日電

防範武漢肺炎，民眾出外紛紛載起口罩。歐新社
防範武漢肺炎，民眾出外紛紛載起口罩。歐新社
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新北市府衛生局今天表示，1名武漢肺炎通報病例第1次採檢化驗為陰性，正第2次採檢送驗中。至於各醫院對武漢肺炎的防疫，將做好院內就醫流程、收治動線、人員防護及感染管制。

衛生局今天上午發布新聞表示，持續監測武漢肺炎疫情並加強整備醫療資源與防疫物資，同時請新北市6大區域17家急救責任醫院做好通報、檢驗及收治病患準備。

衛生局疾病管制科長許玉芬今天上午接受中央社電話訪問表示，目前新北被通報的疑似病例，經檢驗遭排除者都已經解除隔離，剩下1名男性病患仍隔離觀察。

許玉芬表示，這名男子曾有福建廈門的旅遊史，回台後日前發燒有肺炎症狀，經通報採檢並住院隔離。其第1次採檢的武漢肺炎與流感都為陰性，正第2次採檢送驗，並疫調追蹤接觸者健康。

衛生局新聞稿表示，已訂定新北市各醫療院所疑似病例之處置與轉送流程；同時辦理消防局與民間救護車業者，救護人員防護設備穿脫訓練。

新北市立聯合醫院院長項正川說，三重院區為北區傳染病防治網新北應變醫院，已做好實兵演練，將嚴陣以待以確保因應武漢肺炎的防疫能量。院內明訂隔離措施及動線規劃、傳染病監視通報機制、陪病及探病原則、大規模感染事件發生之應變計畫。

項正川表示，執行緊急調床與消毒作業，並監測與管理醫護人員健康，貯存防疫物資，院內有充足的洗手設備及管控與稽核機制，醫護人員也能正確穿脫個人防護裝備。

教育局表示，將及時掌握自中國大陸返台學生的健康狀況，國中以下的新住民學生，寒假隨母親返中國過春節，若回台發生疑似症狀，會請家長立即通報學校，轉報衛生局。前往中國大陸就讀的高中生、大學生，相關背景資料與健康狀況，將由教育部掌握，市府教育局會配合中央停課、復課、補課機制。

武漢肺炎肺炎

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