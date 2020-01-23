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武漢肺炎延燒能否去中國？ 疾管署做問答集解答

2020-01-23 12:30中央社 台北23日電

圖／擷自疾管署網頁
圖／擷自疾管署網頁
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中國多省都有武漢肺炎病人，目前武漢旅遊疫情建議為「警告」。指揮中心發言人莊人祥今天說，其他省份確診個案都跟武漢有關，若其他省份出現社區感染，將評估調旅遊建議。

為了讓更多民眾了解造成武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV），疾管署22日釋出「嚴重特殊傳染性肺炎」（俗稱武漢肺炎）問答集（Q＆A），列出24個關鍵提問，且公布2個查詢最新防疫資訊網頁，讓民眾按圖索驥。

其中一題提問是，「為什麼不趕快公布武漢以外的旅遊警示燈號，這樣怎麼退費？」

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥上午接受中央社記者採訪時表示，中國目前有多省都有確診個案，但都有武漢旅遊史或接觸從武漢回來的人；會視其他省份的疫情發展，如有明確跡象顯示其他省份有社區感染疑慮，就會評估調升旅遊疫情建議。

世界衛生組織日前已經指出，2019新型冠狀病毒可能具持續人傳人能力。指揮中心日前也已提升中國武漢市旅遊疫情建議到第三級警告（Warning），提醒民眾如非必要應避免前往當地。

根據疾管署武漢肺炎Q＆A，冠狀病毒為具外套膜（envelope）的病毒，在電子顯微鏡下可看到類似皇冠的突起因此得名。2019新型冠狀病毒是2019年底在中國湖北省武漢市被發現的一個新的冠狀病毒。世衛在2019年12月31日接獲報告，中國在湖北省武漢市發現40多人感染一種新的病毒，這病毒是之前沒有鑑定出來的冠狀病毒，所以是一個新型冠狀病毒。

Q＆A指出，目前對2019新型冠狀病毒的完整傳播途徑，尚未完全瞭解。武漢不明原因肺炎疫情發生時，案例多數曾到有賣野味的華南海鮮市場活動，此市場的環境檢體雖檢出2019新型冠狀病毒，但感染源仍無法釐清。

從發病個案的流行病學資訊來看，也有報告家庭群聚與醫護人員感染的個案，高度懷疑可藉由近距離飛沫、直接或間接接觸病人的口鼻分泌物或體液而增加人傳人感染風險。

Q＆A指出，目前已知個案罹患新型冠狀病毒感染症狀的臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，並逐漸出現呼吸困難。重症患者可能進展至呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等。

罹患2019新型冠狀病毒感染者有可能輕症或嚴重肺炎、呼吸窘迫症等。依據目前的流病資訊，患者大多數能康復，但也有死亡病例，死亡個案多具有潛在病史，如糖尿病、慢性肝病、腎功能不全、心血管疾病等。

至於預防手段，Q＆A指出，目前沒有疫苗可用來預防冠狀病毒感染。預防措施建議與其他呼吸道感染相同，包括勤洗手、配戴外科口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，且避免接觸野生動物與禽類。目前新型冠狀病毒感染後沒有特定有效藥物可供治療，但建議依個案臨床症狀或病況，給予適時支持性醫療處置，會有成效。

疾管署以最快的時間更新國際疫情的消息，可參考：http://at.cdc.tw/8099yV；國內疫情的消息並提供防疫的建議，可參考：http://at.cdc.tw/1d505Z

武漢肺炎肺炎

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