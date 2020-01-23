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國籍航空春節後停飛武漢 林佳龍：專業判斷

2020-01-23 12:40中央社 桃園機場23日電

林佳龍。聯合報系資料照
林佳龍。聯合報系資料照
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武漢肺炎疫情來勢洶洶，交通部長林佳龍今天表示，「我國國籍航空會在春節返鄉高峰後停飛武漢或調節旅客，這是航空公司的專業判斷，也符合期待，交通部是支持的」。

中國武漢市為控制2019新型冠狀病毒肺炎疫情，昨天宣布對外航班、地鐵和客運暫停營運。林佳龍上午參加在桃園國際機場舉行的星宇航空公司首航儀式後，在接受媒體聯訪時，做了以上說明。

林佳龍說，因為中國疫情資訊不透明，先前也隱匿，所以現在肺炎爆發後，大家發現「其實問題可能比想像的還嚴重」。

林佳龍談到，台灣過去因為有對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，當時他擔任行政院發言人，所以很深刻了解，防疫的資訊會有時間的落差， 因此不能夠跟著在後面跑，一定要搶先部署；在防疫工作上，交通部已有應變小組會議，針對機場、港口、陸運，均以最嚴格標準，提升防疫的準備。

他談到，衛生福利部已經成立中央疫情指揮中心，在指揮系統一條鞭下，必須全國一致。目前最重要是瞭解肺炎冠狀病毒的特性、傳播與致命的情況。

林佳龍呼籲中國能夠做好旅客在登機前的體溫與徵狀檢查，避免上飛機後或是原機返航時，還需要再做隔離，這過程都有風險存在，也提醒國人做好防疫工作與自我健康檢查。

林佳龍也說，防疫工作視同作戰，「我們要成功，必須每一個人都站在第一線，維護自己的健康，維護我們國家的防疫工作」。

記者問到航空公司在春節過後取消武漢航線計劃，林佳龍說，停飛武漢航班是他所提出的要求，也希望從我國國籍航空先做起，航空公司也做出決定，會在春節返鄉高峰後停飛或調節旅客，這是航空公司的專業的判斷，也符合期待，交通部是支持的。

記者問到，若採取停飛武漢直航班機，是否會造成旅客改到其他城市搭機，造成疫情控制不易，林佳龍說，武漢封城後出入境旅客會大幅度減少，相信民眾在春節疏運一段時間後，對航空需求也會減少。

武漢肺炎肺炎

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