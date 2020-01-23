防口罩之亂…疾管署陸續釋出千萬片 超商買得到

武漢肺炎來勢洶洶，大眾交通工具上民眾紛紛戴上口罩。記者曾原信／攝影 分享 facebook

我國出現首例武漢肺炎確診病例，出現搶購、囤積口罩的情況，就有人上網訂購一萬元醫療級的N９５口罩，一名藥師則貼文，十個客人就有八個要買口罩。指揮中心昨表示，目前口罩數量充足，民眾不須恐慌及搶購，為避免「口罩之亂」，疾管署自昨日起將陸續釋出一千萬片外科口罩，近日內民眾就可在四大超商買到口罩。

行政院消保處昨天也會同公平會，赴台北市量販店、超市、藥妝店、藥局等進行「一般外科用口罩聯合稽查」，了解口罩有無缺貨、漲價或囤積情勢，查核結果為各類口罩價格不變、供貨無虞。

ＳＡＲＳ過後，疾管署每年皆會備妥防疫物資，指揮中心副指揮官莊人祥表示，目前備有四千四百八十八萬副一般外科口罩、一百九十三萬副N９５口罩。昨今每天都釋出一百萬片到四大超商，一月卅日至三月廿日，每周再釋出一百萬片，視實際狀況彈性調整。

第一階段釋出一千萬片口罩，昨起陸續送到物流中心。莊人祥說，暫不限制每人購買盒數，由疾管署配送到超商的外科口罩一盒五十片，每盒定價不得高於三百元，若業者定價超過上限，將依實際違約銷售盒數乘上三百元計算，作為違約金。

台北醫學大學附設醫院成人感染科主任李垣樟提醒，民眾吃飯時卸下口罩，不可直接放在可能被汙染的桌面上，應放在乾淨的袋子或是包包內。口罩一旦被弄濕或是髒了，就須立即更換，千萬別一只口罩連用好幾天。