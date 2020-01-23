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陸超級傳染者現身？ 蘇益仁：台灣未來1、2周是防疫關鍵

2020-01-23 00:12聯合報 記者修瑞瑩邱宜君楊雅棠呂佳蓉／連線報導

抗SARS經驗豐富的病毒專家蘇益仁。圖／聯合報系資料照片
抗SARS經驗豐富的病毒專家蘇益仁。圖／聯合報系資料照片
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大陸武漢新型冠狀病毒疫情蔓延快速，國內病毒專家蘇益仁說，從目前資料來看，新病毒的傳染力非常可怕，以之前ＳＡＲＳ經驗，下階段要注意的是，會不會有一人傳多人的「超級傳染者」出現，台灣最緊要的防疫關鍵是未來這一、兩周。

此前，大陸ＳＡＲＳ專家鍾南山曾透露，武漢已出現「超級傳播者」，一名病患導致十四名醫護人員感染，大陸「中國疾病預防控制中心」主任高福昨天表示，現在還沒有證據已出現「超級傳染者」。

蘇益仁在ＳＡＲＳ流行期間擔任疾管局（疾管署前身）局長，有豐富抗煞經驗。他表示，武漢每天新增病例達到七、八十例，但不清楚這個數字是每天新增病例、還是過去累積沒有被通報的；如果是新增，「這個數字實在是非常可怕」。

他表示，當年ＳＡＲＳ十一月在大陸出現後，隔年三月才傳到台灣；但武漢肺炎去年十二月八日出現病例，才短短一個多月，周邊國家已出現病例，顯示傳染力超強。

蘇益仁說，站在疾病傳染專業角度，下一個要觀察的重點是，會不會有超級傳染者出現？當年ＳＡＲＳ在台港大規模感染，就是因為有超級傳染者出現。

他表示，所謂超級傳染者，就是本身症狀並不典型，但傳播力非常強。當時和平醫院劉姓洗衣工拉肚子，病毒透過廁所空調，傳播到整個醫院，傳染給廿、卅個人；香港淘大花園也是有一位病患拉肚子後傳染給整個社區。

蘇益仁說，由於大陸疫情不透明，目前很難知道是不是出現超級傳染者；如果有的話，傳播速度會非常快。可以確定的是，武漢新型冠狀病毒已從初期認為的有限人傳人，確定是「有效率的人傳人」。

曾參與抗煞、並治好台灣H７Ｎ９首例的台大副校長張上淳也推測，確實可能有「超級傳染者」，但更重要的是，中國大陸不能光是每天更新病例數，應該盡快公布疫情調查結果。

大陸衛健委醫政醫管局官員焦雅輝則稱，醫護人員感染暴露出醫療機構在醫院感染防控方面確實存在一些薄弱環節，大陸當局已採取系列措施。

武漢市長周先旺接受大陸央視訪問時說，醫護人員交叉感染是發生在華中科技大學附屬醫院的腦神經外科，因該科忽視這位病人入院前已感染新型冠狀病毒，做完手術後，病人出現發燒等症狀，導致十多名醫護被感染。

武漢肺炎肺炎

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