親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
武漢肺炎疫情增
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
罷韓投票將成案
陳師孟監委辭職
政治
軍事
綜合

一個口罩戴好幾天 急診女醫戳中台人常犯6錯誤

去紅帽！凡任大陸政協相關職務 不得參選國民黨中常委

一個口罩戴好幾天 急診女醫師戳中台灣人常犯6錯誤

2020-01-22 19:30聯合新聞網 綜合報導

台灣昨日首例女台商確診「武漢肺炎」後，疾管署呼籲民眾配戴口罩，並以肥皂勤洗手。 ...
台灣昨日首例女台商確診「武漢肺炎」後，疾管署呼籲民眾配戴口罩，並以肥皂勤洗手。 法新社
分享
台灣昨日首例女台商確診「武漢肺炎」後，疾管署呼籲民眾配戴口罩，並以肥皂勤洗手，國人陷入恐慌出現搶購口罩現象。對此，急診女醫師更提醒大家「除了準備口罩，也要記得正確使用口罩」，否則會失去口罩的保護作用。

一位在急診工作快十年的急診主治醫師經營的臉書粉專《急診女醫師其實》，以一張圖文列出民眾戴口罩時的6種常見錯誤，如若把口罩戴錯的話就沒有保護作用了。

1.手沒消毒就摸口罩內側

2.口罩拿下來還沒消毒手就摸鼻子、揉眼睛

3.鼻子沒罩到超常見

4.沒壓鼻子的壓條鐵絲

5.把口罩戴錯面（外科口罩的外層是防潑水PP層，摸起來有點像塑膠材質的那面向外就對了）

6.一個口罩用好幾天…等等。

急診女醫師列出民眾戴口罩時的6種常見錯誤，提醒大家「除了準備口罩，也要記得正確使...
急診女醫師列出民眾戴口罩時的6種常見錯誤，提醒大家「除了準備口罩，也要記得正確使用口罩」，否則會失去口罩的保護作用。 圖擷自臉書粉專《急診女醫師其實》
分享

以上常見錯誤直接戳中諸多網友的壞習慣，紛紛留言「常常看到路人戴錯面的」、「有些人很有禮貌，會把口罩拉下來再跟你講話，請不要」、「長輩們很需要這類知識」。

有人追問「請問醫療用口罩平均能用幾天？」，急診女醫師回答「從四小時到28天都有，要看說明或問廠商」，也有人詢問「對於口罩不罩鼻子的人，請問如何破解『我罩鼻子眼鏡會起霧啊！』的話術」，急診女醫師分享自身經驗「把鐵絲往內反折或在口罩裡放衛生紙，我以前是用3M再貼一條」。

甚至有醫護人員道出辛酸，「我這邊領藥的時候，還有很多患者連嘴巴都沒有罩到」、「我做第一線照顧，有的家屬個案甚至主管，常覺得戴口罩跟個案講話很沒禮貌……」、「有沒有遇過一個口罩戴超過7天還跟你說『這個不耐用，一洗就破了』，跟他說這個是每天換的，還跟你爭『這個一個要5塊錢耶~~這麼浪費』……」。

醫療相關行業的網友留言，「在醫院拉到下巴被感管組（感染管制組）看到就死定惹」，還有人呼籲「麻煩大家不要搶購N95口罩，留給醫護人員使用，普通人應該普通口罩就可以了」。

一張圖看懂防疫武漢肺炎。 圖擷自臉書粉專《抓住那個醫生》
一張圖看懂防疫武漢肺炎。 圖擷自臉書粉專《抓住那個醫生》
分享

武漢肺炎肺炎

延伸閱讀

避免口罩之亂！疾管署釋1千萬片口罩 超過定價...

武漢肺炎引爆台「口罩之亂」　好市多搶剩空盒，...

口罩需求增 消保處稽查通路：哄抬價格最重罰5...

武漢肺炎效應 N95口罩狂銷 藥房存貨一掃而...

相關新聞

武漢肺炎爆發搶購口罩 醫師：防傳染途徑無法擋病毒

2020-01-22 19:16

高風險事業單位應準備口罩 違者恐挨罰30萬

2020-01-22 18:51

口罩需求增 消保處稽查通路：哄抬價格最重罰5000萬

2020-01-22 18:50

國內每日可生產188萬副口罩 經濟部：無須恐慌搶購囤積

2020-01-22 19:35

國民黨：全民防疫無假期 政府應做好春節應變計畫

2020-01-22 19:33

口罩需求增加 消保處查訪量販店未發現漲價

2020-01-22 19:25

武漢肺炎防疫工作 陳其邁：中央和地方一定要合作

2020-01-22 19:12

武漢肺炎延燒 陸委會：陸方應加強從武漢返台的登機檢疫

2020-01-22 19:11

強化防疫！移民署停發武漢團入境許可

2020-01-22 18:43

北醫全面檢視住院病人旅遊史 就怕有破口造成院內感染

2020-01-22 18:35

武漢肺炎疑似病例檢驗出爐 初步結果8例陰性需「二採」

2020-01-22 18:35

武漢肺炎疫情蔓延 華航宣布停飛2月10日至27日台灣武漢6航班

2020-01-22 18:21

新北提升防疫層級 聯醫設單獨通道、負壓隔離病房收治

2020-01-22 18:00

防武漢肺炎口罩不用搶 經長：日產量可再增56萬片

2020-01-22 17:55

因「武漢肺炎」遭隔離 不同情況有不同假別

2020-01-22 17:55

避免口罩之亂！疾管署釋1千萬片口罩 超過定價上限會罰

2020-01-22 17:54

WHO緊急會議沒邀台灣 指揮中心：透過友台專家取得訊息

2020-01-22 17:08

境內有機場提高戒備 桃市府：防疫物資庫存安全別恐慌

2020-01-22 17:06

北市聯醫實施門診分流 萬芳醫院出入監測發燒群眾

2020-01-22 17:00

星宇宣布明起澳門返台空服員 全面戴口罩

2020-01-22 16:43

國內確診首例武漢肺炎 雲林縣要求長照機構訪客量體溫

2020-01-22 16:42

大陸男童通報疑似武漢肺炎採檢中 醫護涉不當散布疫情

2020-01-22 16:42

阻絕武漢肺炎 桃機入境動線增消毒頻率

2020-01-22 16:39

口罩、消毒機、耳溫槍！全台飯店「武漢肺炎」防疫大戰

2020-01-22 16:35

蘇揆：武漢肺炎跟WHO有聯絡、跟中國也有要求 別驚慌

2020-01-22 16:33

防範武漢肺炎 北捷每8小時消毒、公車司機強制量體溫

2020-01-22 16:30

武漢疫情延燒？ 專家：乾洗手可防

2020-01-22 16:18

武漢台商發燒9天返台就醫被罵翻 中央指揮中心這樣說

2020-01-22 16:03

因應武漢肺炎 海關啟動防疫物品快速通關

2020-01-22 15:48

台灣確診病例恐納中國籍 衛福部：若監測到將立即抗議

2020-01-22 15:23

關心武漢肺炎防疫 韓國瑜下午到小港機場視察

2020-01-22 15:14

高度戒備武漢肺炎 部立桃園醫院戶外搭帳篷設隔離區

2020-01-22 15:01

我國首例武漢肺炎個案狀況穩定 一名接觸者現咳嗽症狀

2020-01-22 14:54

打流感疫苗防武漢肺炎？ 醫師告訴你原因

2020-01-22 14:23

武漢肺炎台灣首例 指揮中心：患者治療中 疫情未進社區

2020-01-22 14:21

台灣開始搶購口罩？ 藥師：別傻了！擔心反而免疫力下降

2020-01-22 14:14

台旅行社禁出武漢團 陸10團178人協調取消

2020-01-22 13:56

武漢肺炎喚起SARS恐怖回憶 醫師曝：已做好不回家的打算

2020-01-22 13:43

影／武漢肺炎來勢洶洶 高醫進行SOP防疫演練

2020-01-22 13:43
看更多

熱門文章

整理包／武漢肺炎逾400例釀9死 香港出現首宗個案！疫情、預防方法一次看

2020-01-22 20:00

武漢肺炎病毒來源確認：武漢市場非法銷售野生動物

2020-01-22 11:30

武漢肺炎源頭恐是這一味！海鮮是無辜的

2020-01-22 08:00

武漢肺炎進入美國 華盛頓州確診男子曾到武漢旅遊

2020-01-22 04:01

WSJ：台灣出現武漢肺炎病例 北京阻台灣加入世衛成焦點

2020-01-22 08:46

武漢台商發燒9天返台就醫被罵翻 中央指揮中心這樣說

2020-01-22 16:03

賴清德：1911創立那個中華民國已不存在 已在台灣新生

2020-01-22 10:47

「其實我也很怕」武漢肺炎前線醫爆哭 一線男星幫打氣

2020-01-22 09:29

武漢肺炎擴散 總統蔡英文宣布：暫停兩岸武漢旅遊團往來

2020-01-22 11:36

武漢肺炎防疫 抗SARS專家：台灣關鍵期是接下來一兩周

2020-01-22 12:26

住家臨近海鮮市場 23歲武漢肺炎病癒者講述發病及治療經過

2020-01-22 09:18

林佳龍：已要求國籍航空評估是否暫停武漢航線

2020-01-21 20:43

還有10團武漢團要來台玩 林佳龍：協調取消

2020-01-22 10:36

破400例！武漢肺炎最新統計 確診440例死亡9例

2020-01-22 10:19

國民黨太老了？看看這些黨國大老 當年引領風騷時有多年輕

2020-01-22 09:00

孫大千：韓國瑜功過可檢討 但選舉證明韓國瑜大於國民黨

2020-01-22 09:00

台男去過武漢生病刻意隱滿旅遊史 護理師爆氣開嗆

2020-01-22 10:22

陸人愛吃的「竹鼠」恐是武漢肺炎源頭！專家呼籲：不要吃野味

2020-01-22 10:16

朱立倫無意參選 江啟臣有望角逐國民黨主席

2020-01-22 02:11

武漢肺炎侵台 柯文哲批：不讓台灣參加WHO就是中國不對

2020-01-22 10:59

武漢肺炎陸確診309例9省市淪陷 武漢市施行「進出管控」

2020-01-21 22:48

賴清德喊話要合作 柯文哲冷回「喔，朕知道了」

2020-01-22 11:08

「決戰點在醫院」…武漢醫護爆群聚感染 恐不再只是有限度人傳人

2020-01-22 00:26

台灣首例武漢肺炎確診後 好市多、各賣場口罩民眾狂搶

2020-01-21 22:05

我國首例武漢肺炎個案狀況穩定 一名接觸者現咳嗽症狀

2020-01-22 14:54

中國最新研究：武漢肺炎病毒的宿主可能是果蝠

2020-01-22 13:24

武漢肺炎侵台首例確診 同機46人嚴密監控

2020-01-22 00:34

台灣開始搶購口罩？ 藥師：別傻了！擔心反而免疫力下降

2020-01-22 14:14

武漢肺炎延燒 專家：新型冠狀病毒幾乎等於SARS

2020-01-22 10:57

武漢肺炎喚起SARS恐怖回憶 醫師曝：已做好不回家的打算

2020-01-22 13:43

五年前就預言武漢肺炎？ 「瘟疫公司」玩家精準預測冠狀病毒2020再現

2020-01-22 14:17

台灣確診病例恐納中國籍 衛福部：若監測到將立即抗議

2020-01-22 15:23

【重磅快評】柯文哲點破賴清德 這4個字勝過千言萬語

2020-01-22 16:40

負債400億非事實！等不到苦苓道歉 高市府下午提告

2020-01-22 16:01

武漢醫院人員全副武裝 病患錄影隨口「沒什麼大不了的」

2020-01-22 11:49

武漢肺炎擴散 陸民嚴厲質疑當地官方曾企圖隱瞞

2020-01-21 20:51

澳門現首宗武漢肺炎確診個案 患者曾逗留賭場

2020-01-22 11:24

大陸男童通報疑似武漢肺炎採檢中 醫護涉不當散布疫情

2020-01-22 16:42

疫情史上僅5次！世衛將檢視武漢肺炎 是否宣告公衛緊急事件受矚

2020-01-22 08:55

武漢「封城」防疫 備兩千張病床應戰

2020-01-22 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top