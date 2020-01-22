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武漢疫情延燒？ 專家：乾洗手可防

2020-01-22 16:18台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

民進黨立委邱泰源（左）22日偕同醫界專家於立法院召開武漢疫情記者會。（photo...
民進黨立委邱泰源（左）22日偕同醫界專家於立法院召開武漢疫情記者會。（photo by 施凱文/台灣醒報）
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勤用乾洗手液可以有效防止疫情！民進黨立委邱泰源22日邀請疾管署與檢疫醫師召開武漢疫情記者會，台大醫院小兒部主任黃立民、疾管署副署長莊人祥等都提醒：「民眾應避免前往人多的地方，戴口罩及勤用乾洗手液可以，有效防止病毒感染。」

乾洗手液防病毒

民進黨立委邱泰源22日於立法院召開武漢疫情記者會，邀請台大醫院小兒部主任黃立民、衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥、醫事司司長石崇良、台北市醫師公會理事張孟源、詹前俊及新北市醫師公會理事長周慶明出席說明。會中專家一致提醒民眾「勤洗手、戴口罩」，也呼籲大家勇於向醫院通報身體不適狀況。

黃立民強調，武漢肺炎病毒已出現在野外許久，突然爆發並不意外，但每個從中國回來的人都可能帶有病毒，應避免與其接觸。而戴口罩、勤用乾洗手液則能有效防止感染，他說：「無論是冠狀病毒或流感都很怕乾洗手液，尤其在跟他人接觸之後，這個步驟很重要。」

張孟源表示，新型冠狀病毒來勢洶洶，目前沒有治療的藥物。他舉例，當年SARS爆發期間，許多病患湧入大型醫院才造成大醫院淪陷，「提醒民眾出現發燒、類流感症狀，可先至基層醫療院所就診，醫師會先給克流感治療。」

專家籲勇於通報

針對武漢疫情台灣出現首例，疾管署副署長莊人祥於記者會中表示：「該病患在上機前就主動通報身體不適，全程也都戴著口罩，態度非常配合。」一下機也將她直接後送到醫院隔離，因此無疫情擴散的疑慮。台大醫院小兒部主任黃立民則提醒，「儘量不要跟從中國回來的人接觸。」

「一有不舒服症狀就馬上前往醫院就醫及通報。」立委邱泰源表示，台灣有類似的疫情經驗，醫療系統已累積一定的經驗，只要民眾勇於通報案例，防疫指揮中心就能即時掌握。他補充：「讓我們持續的累積經驗，大家就會很安全。」

至於目前醫院的準備狀況如何？醫事司司長石崇良表示：「目前疫情都有掌握，請民眾不用太過於恐慌。」醫院已開設類流感門診，病房調度、全國加護病房及呼吸器都已整備完畢，確定數量充足。他也強調，民眾不用擔心浪費醫療資源，「如果有不舒服的症狀就立刻去醫院。」

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武漢肺炎肺炎

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