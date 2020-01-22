民眾不用搶口罩 疾管署定期釋出百萬片

中央流行疫情指揮中心今天宣布，21日新增13例嚴重特殊傳染性肺炎的疑似通報，1人驗出流感，12例採檢中。此外，目前口罩充足，且疾管署定時釋出，民眾不須恐慌搶購。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午宣布，截至21日，共通報21名嚴重特殊傳染性肺炎疑似個案，因通報條件放寬，增加中國旅遊史及肺炎個案通報採檢，21日單日就新增13例通報。

新增的13例中，年齡介於1到57歲，為9男4女，都已收治住院採檢，7人有肺炎。其中1人已確診流感，另有12人還在採檢中。

莊人祥說，目前口罩數量充足，民眾不須恐慌及搶購。疾管署從22日起會配送外科口罩到超商指定物流中心，再交由超商上架販賣，且每盒50片口罩售價不得超過新台幣300元。從1月22日及1月23日將釋出各100萬片，1月30日至3月20日止每週會再釋出100萬片，並視實際狀況彈性調整。

指揮中心指出，依中國疾控中心22日通報資料，目前中國大陸已確診440例個案，其中9例死亡，包括武漢市258例、黃岡市12例、廣東省17例、上海市6例、北京市10例、浙江省、重慶市各5例、天津市、四川省、江西省各2例以及河南省、雲南省、山東省、湖南省各1例，剩餘病例尚未公布省分。

目前其他國家及地區共9例，包括泰國4例、台灣、日本、南韓、美國及澳門各1例，皆有武漢旅遊史。

莊人祥說，世界衛生組織認為，新型冠狀病毒不排除持續性人傳人，但感染源、傳染力還不太明朗。民眾能做的就是避免去武漢、中國，如果一定要去，也不要接觸有呼吸道症狀者、不要接觸野生動物。勤洗手、出入人多處戴口罩。

指揮中心再次呼籲，中國武漢市旅遊疫情建議已提升至第三級警告（Warning），提醒民眾如非必要應避免前往當地。過去14天有武漢、中國旅遊史者，若發燒、身體不適，請戴口罩，並於1922防疫專線聯絡，由其引導指定醫院就醫。