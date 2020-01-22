武漢肺炎升溫 苗縣疫情應變中心三級開設

因應武漢肺炎疫情，苗栗縣今天成立「苗栗縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心」三級開設，縣長徐耀昌強調，防疫沒有假期，必要時將動用第2預備金因應。

中國大陸新型冠狀病毒感染引發肺炎疫情，台灣出現首例境外移入的武漢肺炎確診個案，苗栗縣政府上午在衛生局召開跨局處應變會議並同步成立「苗栗縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心」。

徐耀昌指出，目前配合中央完成地方疫情指揮中心三級開設，防疫工作不因春節假期而有懈怠，除衛生局人員輪班留守，各單位也要相互配合，各項防疫措施與作為在必要時將動用第2預備金支應。

苗栗縣府過去與中國大陸湖北省交流互動頻繁，縣長徐耀昌表示，武漢爆發疫情後曾致電對岸表示關心，但雙方目前並無參訪交流活動，中央也呼籲，若無特殊情況，暫時避免前往武漢及週邊地區。

徐耀昌說，防疫無國界，呼籲最近有去過武漢或附近地區民眾，確實做到以肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等個人衛生措施，若有相關症狀，主動就醫通報。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，已責請各醫院第一時間進行通報，並依循嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處置流程進行通報、採檢、隔離治療、疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，全力共同防阻疫情。