武漢肺炎喚起SARS恐怖回憶 醫師曝：已做好不回家的打算

高醫今天進行武漢肺炎防疫演練，模擬發燒病患前來急診時，應該有的防疫作業SOP流程。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

21日台灣出現第一起武漢肺炎確診案例，致病病毒與17年前肆虐的SARS同為冠狀病毒，因而讓台灣民眾人心惶惶，就連站在第一線的醫療人員都嚴陣以待。兒科醫師楊為傑就在個人臉書上發文，透露有認識醫師已經打包好行李，只要被指派照顧武漢肺炎患者就不打算回家了。

兒科醫師楊為傑今日在個人臉書發文，SARS對同輩的醫護人員衝擊實在太大，因此同溫層內近一個月都在討論武漢肺炎，甚至一、兩周前就有認識的醫師將行李打包好，只要被奉派照顧武漢肺炎患者就不回家，讓家人免於被傳染的風險。

楊醫師回憶2003年SARS疫情，當時他還只是醫學院大四的學生，學校所有臨床課程都被迫取消，許多活動也取消，必須要辦的活動則改為露天舉辦，且全員都得戴口罩和量體溫，只要不用上課，所以人都會立刻逃離醫學院。

而當時擔任實習醫師的學長姐們，其父母與校方甚至開會討論要不要取消實習。楊醫師回憶道：「最終還是在臨床繼續實習，完成學業。當年扛過那波壓力的學長姐們，現在很多都已是強者了。」

楊醫師強調，十七年的時間台灣的防疫能力已非同日而語，醫療人員對控制疫情更加有概念，他相當有信心。而他也指出，未來醫院的管控一定會更加嚴格，提醒民眾減少不必要的就醫、探病、做好個人防護、並配合醫院所有感控措施，一起攜手度過這段非常時期。