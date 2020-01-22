台旅行社禁出武漢團 陸10團178人協調取消

大陸武漢新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，相關單位評估是否停飛武漢直航班機，目前國籍航空僅華航集團有定期航班往返台灣與武漢之間。圖為中華航空公司機隊。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

我國出現武漢肺炎首例，防疫刻不容緩，觀光局已經宣布正式發函旅行社禁出團武漢。交通部長林佳龍也表示，將協調將抵台而未抵台的十團也透過管道協調取消，並與衛福部疾管署討論警示層級以及相應的作為。

暫停武漢航線？ 交通部評估中

關於是否暫停武漢航線，與會者轉述，林佳龍認為仍需審慎評估，因為事涉台商及在武漢台灣民眾春節返台，且目前仍未確切掌握疫情在中國其他城市的擴散情形，故宜優先做好防疫宣導，並請民航局協調航空公司，加強旅客在機上的防護工作，入境前也配合海關相關部門做好檢疫。

在台武漢團 觀光局掌握行程

林佳龍上午在交通部內主持應變小組會議，與會者轉述，關於中國武漢來台旅遊團，今日並無出團，但明天預計將有兩團抵台，後續至1月29日還有八團，共有十團178人。鑑於武漢市已宣達民眾盡量勿進出武漢的訊息，林佳龍指示觀光局掌握目前在台武漢團的行程，將來台而未抵台的十團也透過管道協調取消，並與衛福部疾管署討論警示層級以及相應的作為。

至於台灣旅行團方面，觀光局今天已經表示，通函宣布，即日起停止旅行業出團湖北旅遊，也停止接團。

交通部今晨召開防疫應變小組會議，與會者轉述，林佳龍在會中表示，目前要先配合衛福部，掌握病毒的特性，包括傳播性、致命性及疫情周期，有科學資料當基礎，才不會誤判防疫作為。

他在會中表示，防疫最怕輕敵，關於中國武漢遊客來台旅行團，已經抵台的應掌握行程及團員身體狀況，尚未抵台的協調取消，並視疫情發展採取有效因應措施。