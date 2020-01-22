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武漢肺炎侵台首例確診 同機46人嚴密監控

2020-01-22 00:34聯合報 本報記者／連線報導

武漢肺炎疫情延燒，國內確定出現第一例境外移入、也是首例武漢肺炎確診病例。患者為居住南部五十五歲女性，於武漢工作，前天由武漢搭機返台，因有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，由機場檢疫人員安排後送就醫，昨天檢驗確認新型冠狀病毒陽性。即起對武漢市旅遊提升到第三級，建議國人非必要不要前往該地區。

針對台灣出現首例確診個案，指揮中心昨天指出，已同步透過ＩＨＲ（國際衛生條例）聯繫窗口，通報世界衛生組織及陸方聯繫窗口。

大陸武漢新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，台灣昨也出現首例確診個案，桃園機場入境旅客紛紛...
大陸武漢新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，台灣昨也出現首例確診個案，桃園機場入境旅客紛紛戴上口罩。 記者陳嘉寧／攝影
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世衛確認「可持續性人傳人」

世界衛生組織（ＷＨＯ）昨天公布最新訊息，確認造成武漢肺炎的二○一九新型冠狀病毒，已是「可持續性人傳人」。且由於二○一九新型冠狀病毒顯然已蔓延並傳到其他亞洲國家，ＷＨＯ今天將舉行緊急委員會會議，決定是否將此疫情宣告為國際公共衛生緊急事件。

南韓廿日出現首例新型冠狀病毒確診病患，防疫人員廿一日在仁川機場消毒。 （歐新社）
南韓廿日出現首例新型冠狀病毒確診病患，防疫人員廿一日在仁川機場消毒。 （歐新社）
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我患者從機場就隔離到醫院

中央流行疫情指揮中心昨天傍晚六時公布，我確診首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，患者在武漢地區從事教育工作，十一日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛，未曾去過華南海鮮市場，也沒有食用野味及相關接觸史，因不信任大陸醫療，僅自行購買成藥，發病後第九天，廿日從武漢返國，在登機檢疫被發現。

衛福部長陳時中昨天表示，患者主動告知出現症狀，從機場就隔離到醫院，採檢並透過Ｘ光檢查，送往桃園當地醫院，於負壓隔離病房治療中。由於患者下飛機後立即送往醫院隔離病房治療，並未進入社區，請民眾不必恐慌。陳時中表示，整體應變中心仍維持三級，同機近距離接觸者四十六名，嚴密監控中，並要求自主健康管理。

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大陸列ＳＡＲＳ同級傳染病

至於大陸境內，武漢肺炎疫情確診病例不斷增加，包括浙江、重慶、天津、河南、四川等地昨天也相繼「淪陷」，首度傳出確診病例，截至昨晚十時半，整體感染新型冠狀病毒的肺炎病例已達三一七例，致六人死亡。大陸國家衛生健康委員會已公告，將感染新型冠狀病毒的肺炎納入與ＳＡＲＳ同等級的法定傳染病乙類管理，並採取甲類傳染病的預防、控制措施。

武漢成為疫情的重災區，為遏制疫情持續對外擴散，武漢市政府昨天宣布對進出武漢人員加強管控，採取包括旅行社暫停組團外出，對進出武漢的私家車輛進行抽檢等措施，武漢形同宣告「封城」。

武漢肺炎肺炎

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