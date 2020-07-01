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援鄂醫護收到湖北禮物 眼淚掉下來…

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
「靈秀湖北」感恩卡，援鄂醫護憑此卡終身免門票遊覽湖北A級景區。圖／取材自澎湃新聞
「靈秀湖北」感恩卡，援鄂醫護憑此卡終身免門票遊覽湖北A級景區。圖／取材自澎湃新聞

近日，多地援鄂醫療隊的醫護陸續收到了一份來自湖北的禮物。有醫護表示，收到禮物懷念起在武漢的日子，「眼淚突然就下來了」。

澎湃新聞報導，湖北省人民政府今年5月發布「支持文化旅遊產業恢復振興若干措施」，明確對抗疫一線醫護人員開展感恩回饋活動。其中，援鄂醫療隊員持「靈秀湖北」感恩卡，可攜帶三名親屬終身不限次免門票遊覽省內A級旅遊景區。

據報導，多位援鄂醫療隊的醫護人員6月下旬陸續收到包括「靈秀湖北」感恩卡、榮譽證書、紀念章等多個紀念物品。

「靈秀湖北」感恩卡的卡面上印有一幅遠眺長江的素描風景圖，黃鶴樓、武漢長江大橋、三峽大壩等湖北省地標建築清晰可見，同時還印有「大愛逆行護荊楚醫者仁心顯擔當」的字樣。

感恩卡的使用說明顯示，該卡使用對象為援鄂醫療隊員本人，每次可攜三位親屬通行，適用範圍為免門票遊覽湖北省內A級旅遊景區，使用時間和次數為終身有效，不限次（每個景區每天限入一次）。

報導指出，北京清華長庚醫院呼吸與感染科病房護士孫姝妍曾支援武漢65天，她表示，收到這份禮物特別感動，也特別懷念在武漢的日子，覺得武漢現在就是她的「第二故鄉」，是武漢讓她成長。她很肯定地說，以後會帶著父母一起再去湖北、去武漢旅遊。

此前在武漢市金銀潭醫院支援的安徽醫科大學附屬巢湖醫院重症醫學科護士長凌雲也說，由於這份禮物是直接發給個人，起初她在醫院收到快遞的時候並不知道是什麼，回家打開以後才發現原來是抗疫的紀念物品。

「一瞬間就很感動，眼淚突然就下來了。」凌雲表示，收到這份來自湖北的禮物後，在武漢支援的那些日子在腦海裡過了一遍，每次想起來，都還很難過的，感覺自己的付出也都是值得的。

據澎湃新聞此前報導，針對此次新冠肺炎疫情，委屬委管醫院、各省份和解放軍共調集4萬2600多名優秀醫務工作者，組成了340多支醫療隊，攜帶設備和物資馳援湖北。

新冠肺炎 COVID-19 疫情

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