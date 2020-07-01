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中國新增3確診 均為北京本土病例

中央社 / 台北1日電
北京新增本土確診病例3例；圖為本次北京疫情爆發的中心點、新發地市場。記者賴錦宏／攝影
北京新增本土確診病例3例；圖為本次北京疫情爆發的中心點、新發地市場。記者賴錦宏／攝影

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，昨天新增2019冠狀病毒疾病（COVID－19）確診病例3例，均為北京市本土病例；新增疑似病例2例，均為上海市境外移入病例。

據北京衛健委官網今早通報，6月30日新增本土確診病例3例，均在大興區，無新增疑似病例和無症狀感染者，治癒出院病例1例；無新增境外移入確診病例、疑似病例、無症狀感染者。

據通報，自6月11日爆發本土疫情至6月30日午夜，北京累計確診病例328例，在院326例，治癒出院2例。尚在醫學觀察的無症狀感染者26例。

據國家衛健委通報，截至6月30日午夜，大陸31個省市區和新疆生產建設兵團報告現有確診病例421例，其中本土占342例，境外移入79例；現有疑似病例8例；尚在醫學觀察的密切接觸者6479人。

據通報，大陸6月30日新增無症狀感染者3例，均為境外移入；當日轉為確診病例1例；當日解除醫學觀察1例；尚在醫學觀察的無症狀感染者仍有100例（境外移入63例）。

新冠肺炎 COVID-19 北京 疫情

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