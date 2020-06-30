疾控專家吳尊友：北京確診可能7天內清零

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友29日表示，在未來的七天左右，北京的確診病例將會清零。他表示，全球新冠疫情還未達到最高峰，全球確診病例從1000萬到2000萬用時會更短。

央視「新聞1+1」節目，主持人白岩松29日連線吳尊友，就全球累計新冠確診病例超1000萬例進行解讀。

針對吳尊友曾說過「接下來的一周可能是北京確診病例清零的時間段」，白岩松提問說：這個判斷是基於怎樣的數據作出的？

吳尊友指出，主要是基於北京市及時採取防控措施，後期發現的確診病例多來自於已經處於觀察、控制之中的隔離者。現時知道的新冠肺炎最長伏期是14天，單次去新發地市場的人員發病時間平均在四天，短的兩天，長的13天。從這些時間來判斷的話，在未來的七天左右，北京的確診病例將會清零。

吳尊友29日在連線媒體時表示，全球確診病例從1000萬增長到2000萬用時將會更短。

被問到，從100萬到200萬的時候用了13天，然後逐漸提速，愈來愈快，從900萬到1000萬才用了6天的時間，怎麼看待現在發展的速度和達到的規模？

吳尊友說，新冠肺炎病毒傳播非常迅速，只要控制不力的話，它就會很快傳播。隨著人群基數的加大，它翻倍的速度就會縮短。因為其實在那些控制不嚴的國家和地區，它擴展的速度會更快。目前來看呢，「新冠肺炎全球疫情還沒有達到最高峰，它還會在未來一段時間，還會上揚」。

另據美國之音報導，中國正在研發的重組新冠病毒疫苗Ad5-nCoV第一和第二期臨床實驗已在展開，並完成二期臨床解盲，日前獲得中國軍方的批准供軍隊內部使用，有效期一年。

這款疫苗由總部位於天津的康希諾生物和中國軍方的軍事科學院陳薇院士團隊聯合開發。康希諾生物6月29日發布公告宣布這個消息。公告表示，這款疫苗接種範圍受到軍方的管控，沒有軍方最高當局的批准，不得擴大接種範圍。