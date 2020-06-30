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上海新增1例新冠肺炎本土確診 與境外移入相關

中央社 / 台北30日電

中國昨天新增19例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診，其中本土病例8例，除了近日持續出現疫情的首都北京市，中國經濟重鎮上海市也新增1例本土病例。

中國國家衛生健康委員會今天通報，6月29日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，其中境外移入病例11例（廣東4例，上海3例，四川3例，甘肅1例），本土病例8例（北京7例，上海1例）。新增疑似病例1例，為境外移入病例（在上海）。

上海市官方微信「上海發布」表示，30日新增的3例境外移入分別來自英國、美國與印度，1例本土病例是印度籍境外移入確診者的父親，作為監護人陪同隔離後感染。

中國境外移入現有確診病例88例，現有疑似病例1例。累計確診病例1918例，累計治癒出院病例1830例，無死亡病例。

截至6月29日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例428例（其中重症病例7例），累計治癒出院病例7萬8469例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬3531例，現有疑似病例7例。累計追蹤到密切接觸者76萬2376人，尚在醫學觀察的密切接觸者6809人。

至於沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者4例（境外移入3例）。當日轉為確診病例3例（境外移入3例），當日解除醫學觀察4例（境外移入3例），尚在醫學者99例（境外移入60例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診1203例（出院1105例，死亡7例），澳門特別行政區累計確診46例（出院45例）。

新冠肺炎 COVID-19

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