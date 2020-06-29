北京768.7萬人完成檢測 「應檢盡檢」清零

北京新冠肺炎疫情持續引發關注，截至28日，全市已完成核酸檢測768.7萬人，並開始進行掃尾檢測。另外，疫情發生以來，北京至少通報七家餐館有人員確診，民眾紛紛表示對食品「安全」的擔憂。

新京報報導，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作組副組長、北京市委組織部副部長張強28日在新聞發布會上表示，截至6月28日12時，全市累計完成採樣829.9萬人，已完成檢測768.7萬人，基本完成「應檢盡檢」人員動態清零。

張強說，根據輕重緩急，全市分四個批次對「應檢盡檢」人員進行核酸檢測。第一批，完成對豐台區新發地和海淀區玉泉東等出現疫情的市場工作人員、周邊小區居民、大數據排查新發地市場人員及社區「敲門行動」中主動報告有接觸史人員採樣檢測。第二批，完成大數據排查新發地市場相關人員採樣檢測。第三批，完成對全市中高風險街道鄉鎮常住人口；醫療衛生機構從業人員；交通運輸、銀行、商超市場、社區便利店、餐飲企業、快遞外賣、美容美髮等公共領域服務人員；已返校學校學生及教職員工；參與社區防控一線工作人員採樣檢測。第四批，完成對重點區域人員採樣檢測。

北京市醫療保障局副局長、新聞發言人杜鑫指出，從疫情開始，北京市醫療保障局即按照國家要求，將疑似和確診的新冠肺炎患者檢測及治療相關藥品、醫療服務項目等臨時納入醫保報銷範圍。5月19日起，進一步將國家和北京市規定的「應檢盡檢」人群納入保障範圍，參保人員在醫保定點醫療機構進行核酸檢測的，按規定予以報銷，個人負擔部分由市區兩級財政負擔。

張強也表示，核酸檢測結果呈陰性，並不意味著取得了「通行證」，不能掉以輕心。特別是集中觀察和居家觀察人員，要嚴格做到「足不出戶」，避免出現交叉感染。

另據健康時報報導，自本次新發地疫情發生以來，截至26日，北京市至少通報了七家餐館工作人員被確診，已超過20名新冠肺炎患者為餐館的廚師、服務員、採購員等。

浙江大學附屬第一醫院感染科主任盛吉芳表示，「之所以北京本次疫情中，多家餐館或食品公司都出現多位確診病例，主要還是和職業聚集性的暴露有關係。」如有人和新發地市場有過接觸，回來以後可能就會在不知情的情況下感染自己的同事。

有人擔心，這麼多餐館人員確診，去餐廳吃飯或點外賣還能放心嗎？