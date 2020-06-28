北京市：採樣830萬人 基本完成疫情應檢盡檢

北京市政府下午表示，至今天中午12時，全市累計完成新冠（武漢）肺炎採樣829.9萬人，其中768.7萬人檢測完成，基本完成「應檢盡檢」人員動態清零。其中與新發地市場有關者已全數檢測。

中新社報導，北京市政府下午舉行防疫記者會，北京市疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作組副組長、中共北京市委組織部副部長張強在會中作上述表示。

張強表示，北京市依輕重緩急，共分4批對「應檢盡檢」人員進行核酸檢測。第1批就是完成對豐台區新發地批發市場，以及海淀區玉泉東市場等出現疫情的工作人員、周邊小區居民、大數據清查出及主動報告有接觸史人員的核酸檢測。

他說，第2批則是完成大數據清查新發地批發市場相關人員的採樣檢測；第3批是完成對全市市中、高風險街道及鄉鎮常住人口、醫療機構從業人員，以及交通運輸、銀行、超商、社區便利商店、餐飲業、快遞外賣、美容美髮等公共領域服務人員，已返校學生及教職員，社區防控一線工作人員的採樣檢測。

張強說，第4批則是完成對重點區域人員的採樣檢測。

至於新發地批發市場受疫情影響休市後，北京市的蔬菜供應如何保障，經中國國務院聯防聯控機制生活物資保障組緊急部署，由國家發展改革委會同北京、河北研究決定，目前已在河北省高碑店市、廊坊市萬莊，以及北京市平谷區馬坊鎮等3地設立個蔬菜中轉調運站，暫時承接新發地的功能。