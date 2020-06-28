新冠疫情煞不住？雄安「樣板之城」封閉管理

中國專家剛說「北京疫情已經控制住了」，昨天卻傳出受北京新冠疫情波及的河北又有一地連夜宣布實行全封閉管理，這次是曾被官媒稱為「樣板之城」的河北雄安新區所下轄的安新縣。不過專家仍稱，以新發地為傳播途徑的疫情傳播鏈基本阻斷，未來兩周是「掃尾期」。

紅星新聞報導，河北雄安新區管理委員會官方微博27日晚發布最新通告，因安新縣全縣疫情防控形勢異常嚴峻，安新縣應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室決定自即日起，在全縣採取更嚴格的疫情防控措施，即日起對各村、小區、樓院實行全封閉管理。

通告稱，所有非本村（小區、樓院）的外來人員、車輛一律不准進入。縣內每戶家庭每天可指派一名家庭成員憑出入證出門採購生活物資一次，並進行出入掃碼和體溫測量，其他人員除生病就醫、疫情防控外，不得外出。通告並要求所有幹部發揮模範帶頭作用，管好自己、家人等，履職不到位者將嚴肅問責。

綜合媒體報導，雄安新區由河北省雄縣、容城、安新等三個小縣及周邊部分區域組成，是北京非首都功能疏解集中承載地，也是首個由中共中央、國務院印發通知成立的國家級新區，曾被官媒稱為創造歷史的高標準高質量「未來之城」、「樣板之城」。

對於雄安新區安新縣突然宣布全區封閉管理，許多中國網民第一反應都是「專家不是才剛說控制住了，怎麼又封城？究竟發生了什麼事？」並認為通告沒有寫清楚為何實施封閉管理，讓他們人心惶惶。

儘管安新縣防疫升級，中國國家衛健委疾病預防控制專家委員會專家、北京市社區衛生首席專家吳浩前天仍表示，以新發地為傳播途徑的疫情傳播鏈基本阻斷，未來兩周進入「掃尾期」。目前北京疫情處於平穩期的過渡。但他也表示，現在仍要嚴格實施聯防聯控措施，壓制大規模疫情的暴發，爭取時間把疫苗、有效藥物、快速診斷試劑研發出來。