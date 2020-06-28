居家不宜、酒店不願…1.3萬菲傭檢疫怎解？雇主頭疼

香港已連續14日無本地新增確診個案，但昨日再傳菲傭返港後確診感染新冠肺炎。本月以來，從菲律賓抵港後確診的9人中，起碼6人是外傭。而面對7月將有近1.3萬名菲傭到港工作，香港勞工及福利局局長羅致光昨日表示，若按照近期菲律賓抵港確診率推算，近1.3萬名菲傭中可能有65人確診。

大公報報導，菲律賓駐香港總領事日前表示，預計7月將有約1萬2600名菲傭到港工作。如何避免這批萬人大軍把病毒帶入香港，進而再帶入社區就成了頭痛的問題。據雇傭合約規定，外傭雇主必須為雇工提供住宿。香港雇主團體與中介公司近日紛紛要求，政府應為抵港外傭安排統一檢疫中心，避免外傭與雇主同住而將新冠病毒帶入社區。

羅致光表示，港府正研究列明抵港外傭不宜家居檢疫，並商討為雇主和中介提供酒店資訊。不過，酒店與賓館人士均表明，不願接受菲傭入住檢疫，外傭雇主勢將陷入兩難局面，為外傭尋覓酒店隔離檢疫隨時碰壁，就算有酒店願意出租，房價急升一兩倍標價過萬元。

香港雇傭公會主席陳東風表示，不少雇主為求安心，不介意額外付錢，讓外傭住酒店檢疫，但近日酒店房價上漲，14日檢疫期的酒店及食宿費，由早前的2000多元急升到4500至6000元，不少雇主無力負擔。

卓天雇傭董事楊偉宗表示，很多雇主家中只有一間浴廁，不宜外傭居家檢疫。有雇主已安排外傭七月來港，但預訂原接受檢疫人士入住的賓館時，卻遭拒絕。有雇主擬預訂中環區酒店，但14天的房價已由3月的5000多元，急升至現時過萬元。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城稱，接觸過的酒店都表示無意接收外傭住客。他稱疫情下酒店業生意曾跌至一成，近期改為便宜長租吸引本地客，入住率回復到五至六成。業界擔心若安排外傭入住檢疫，可能嚇跑本地客，打擊正在復甦的生意。