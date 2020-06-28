疫情擋路！內地婦困機場15天成「人球」

一名中國劉姓老婦在6月13日從英國搭機抵港，但因香港不准非居民入境，也無法轉機到內地，另因簽證到期，她也無法飛回英國，至今滯留機場禁區已15天，成了疫情下的「人球」。

香港01報導，劉姓老婦6月13日從英國抵港，打算轉機到內地，但卻被疫情困在機場禁區。她不知道香港不許非港人入境，她希望可以轉飛福州、南京等城市，但均碰壁。她在社群媒體發文求救，稱香港不准她入境，原因是她非香港公民；另她的簽證只有7天，無法在港強制隔離14天。她曾要求隔離檢疫，但被拒絕。「我要求香港機場把我『押送』回珠港澳大巴上也不行，我要求轉一個航班飛往內地任何一個機場也不行。」她稱曾向中聯辦、「大使館」求助，但均不得要領，「他們的回答是：一國兩制，港人治港，我們不好插手。」

劉婦表示，她持有中國護照，是中國公民；患有糖尿病，每天需注射胰島素，同時患有心臟病，她稱需要買藥但買不到，「我要求回大陸去看醫生，他們不讓！」她在機場逗留期間，只有航空公司職員給予她瓶裝水及餅乾，後來有陌生人向她送上飯盒、乾糧、飲品及口罩。她指自己本來睡在椅子上，但後來有人搬走椅子，她只能睡在地上；後來獲發毛毯，但該處很冷，又長了紅疹。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，該婦人曾到英國，雖然當地疫情相對緩和，但每天確診數字仍高，他擔心該婦人如果染有新冠病毒，可能傳播病毒予他人，一旦把病毒傳給機場員工，職員不知不覺間把病毒帶入社區，恐造成本地爆發。

梁子超批評當局處理方式增加機場內的交叉感染風險，建議政府重新檢討轉機的政策，呼籲考慮限制高風險地區人士在港轉機，若未能解決現行轉機問題，應暫停所有轉機服務。