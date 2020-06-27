二次疫情在北京爆發 給世界的啟示

北京本月中旬突然爆發第二波新冠病毒疫情， 6月11日至6月23日累計256個確診病例，由發現第一例至100例僅五天。這波疫情傳播速度非常快，病例短時間內大量出現，河北、遼寧、四川都出現與北京確診患者關聯的病例。而疫情發生地是北京南郊大型農貿批發市場「新發地市場」。什麼原因導致疫情再出現？疫情回潮能給世界各國疫情防控什麼示？

綜合各方訊息，北京疫情爆發原因包括：一、第一波疫情解禁後，聚集性感染是成因之一。與今年初武漢疫情發源地華南海鮮市場一樣，北京二次疫情在農貿市場出現。兩個市場均有環境髒亂、人員混雜之弊，易造成疫情集中暴發。農產品批發市場每天大量人潮進出，只要一人攜帶病毒，防控措施未發現，就可能造成病毒快速擴散。新發地市場是北京市最大蔬果和鮮貨批發集散中心，每天近5萬人次進出，病例從市場帶進社區，導致進一步傳播。

二、病毒傳染渠道可能經外來產品和包裝帶入，或是此前已存在的隱性傳播鏈進入市場。北京相關部門抽檢，從切割進口三文魚的案板檢測到病毒，而其他牛羊豬肉、蔬菜、水果及相關設施都未發現病毒。中方專家認為，沒有證據表明三文魚是新冠病毒宿主或中間宿主。本輪疫情病毒可能在國內有一條隱性人傳人傳播鏈，傳播力不強，且輕症感染者容易自癒。但經全國物流、人流匯集的新發地農貿市場「擴大」傳染，病毒先污染市場再傳人，形成規模性爆發。

汲取武漢的教訓後，對疫情二次爆發，北京採多項針對性舉措，行動更快速，譬如：一、加強社區封閉式管理，對新發地市場及周邊出現病例的小區採封控措施。人員只有測溫、查證、驗碼、登記等措施後才可進入，對中高風險街道(鄉鎮)所轄小區(村)實行嚴格管控，該市場相關人員不准離開北京，所有市民堅持「非必要不出京」，確實需離北京的民眾須持核酸檢測陰性證明。

二、針對不同風險人群開展大規模核酸篩查。包括市場工作人員及訪問民眾，出現病例的小區居民，農貿市場、菜市場、餐飲店、單位食堂工作人員，中高風險街道居民，重點行業和重點人群等都須採樣檢測。北京兩天內完成數萬民眾的核酸檢測，即使晚上，也有社區人員挨家挨戶詢問半個月內是否去過該市場。

採取多項針對性舉措後，目前北京新一輪疫情已基本控制，新發地市場人員發病已近尾聲。中國特殊體制和龐大動員力，能將感染者、接觸過感染者的人都在第一時間找出、檢測、控制，發揮「專政特色」；但非專制的台灣、南韓同樣能做到類似行動，使疫情相對輕微。美歐國家做不到，所以疫情嚴重。

新冠疫情二次復發不僅中國，也在其他國家出現。美國疫情升高，專家稱不是二次爆發，歐洲卻出現病毒捲土重來苗頭。過去兩周，30個歐洲及中東、中亞國家累積新增病例增加，其中11國病毒加速傳播，造成顯著的疫情回潮。包括亞美尼亞、瑞典、摩爾多瓦和烏克蘭。

全球確診人數累計已近980萬，逼近千萬大關，死亡人數超過49萬。美國5月間似已控制疫情，但近日病例數增加25%，10個州新增病例增加逾50%，單日新增病例逾3萬6000個，與4月24日最高單日紀錄3萬6426個旗鼓相當。德國確診也暴增，最大肉類加工企業Tnnies感染患者升至1331人，使全德關鍵感染率指標R0爆表。

不難看出，中國和世界各國出現二次疫情，與第一波疫情後復工復產、解除隔離、人群接觸增加等直接相關。無症狀患者，即隱性人傳人傳播鏈，很大程度是北京疫情復發的來源。而毒株變異傳染力增強，較值得憂慮。

研究顯示，被發現的D614G毒株可能比老毒株更具傳播力。據統計，D614G毒株占所有COVID-19的比率從年初的0%，到3月達26%，4月升至65%，到5月已達70%，成為世界主流毒株。

此次疫情復發給各國示：在疫苗未上市和有效治療手段下，疫情隨時可能反撲擴散。但部分國家政府和民眾對疫情復發不夠重視或管控不力，無法及時而全面有效地採取檢測和隔離。美國就因解封過急，德州、佛州解封後又關閉酒吧等商業活動，亞利桑納州還在爭論是否強制戴口罩。因國情不同或美國人自大傲慢，無法從中國學到教訓，大家跟著受害，讓人歎息。