北京新增17例新冠肺炎確診 累計297例

中國首都北京每天仍在持續增加2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診人數。中國官方通報，26日共新增確診病例21例，其中本土病例17例皆在北京。11日至今，北京已累計確診297例。

中國國家衛生健康委員會今天通報，6月26日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例21例，其中境外移入病例4例（廣東2例，上海1例，甘肅1例），本土病例17例，皆在北京。上海新增疑似病例1例，為境外移入病例。

據北京衛健委，6月11日0時至6月26日24時，累計報告確診病例297例，在院297例。尚在觀察的無症狀感染者25例。

中國26日新增治癒出院病例5例，解除醫學觀察的密切接觸者791人。

境外移入現有確診病例85例（其中重症病例1例），現有疑似病例1例。累計確診病例1899例，累計治癒出院病例1814例，無死亡病例。

截至6月26日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例405例（其中重症病例8例），累計治癒出院病例7萬8444例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬3483例，現有疑似病例8例。累計追蹤到密切接觸者76萬1444人，尚在醫學觀察的密切接觸者7876人。

沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者方面，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增12例（境外移入8例）。當日轉為確診病例1例（無境外移入），當日解除醫學觀察2例（境外移入1例），尚在醫學觀察有106例（境外移入64例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診1196例（出院1091例，死亡7例），澳門特別行政區累計確診46例（出院45例）。