當局分析北京疫情 排除動物病毒或武漢毒株導致

中央社 / 台北26日電
圖為北京民眾進行新冠肺炎核酸檢測採樣。（中新社）
圖為北京民眾進行新冠肺炎核酸檢測採樣。（中新社）

中國疾控中心今天發布，北京這次武漢肺炎疫情流行的新冠病毒，排除動物病毒外溢和武漢流行毒株導致的可能性；大規模檢測顯示，與新發地批發市場無關的人群感染率極低。

新華社報導，中國疾控中心26日在官網公布「2020年6月北京新型冠狀病毒肺炎疫情進展」。

分析顯示，北京本次疫情流行的新冠病毒為L基因型歐洲家系分支I，比當前歐洲流行同型毒株更「老」；可以排除由動物病毒外溢傳染人，也排除今年4月前北京本地傳播毒株或武漢流行毒株導致本次疫情。

這份文件說，這次疫情在北京新發地批發市場的傳染模式，推測主要為人與人之間直接接觸傳播以及經物品表面汙染的間接接觸傳播。

對於疫情趨勢，文件提到，雖然最近發現若干與新發地市場無關聯、感染來源尚待進一步調查的病例，提示後續防控有一定的複雜性；但北京開展大規模人群檢測結果顯示，與新發地市場無關的人群感染率極低；在北京加強監測和擴大社交距離的防控措施下，疫情進一步傳播風險低。北京疫情近期有望得到控制。

文件提到，北京對確診病例的密切接觸者、新發地批發市場暴露者、中高風險地區的人員採取隔離和核酸檢測。6月12至22日，對重點地區、重點人群累計採樣達294.8萬人，累計檢測量達234.2萬人，粗陽性率為1.2/1萬。

新冠肺炎 COVID-19

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