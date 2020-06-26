中國專家：有了新冠肺炎疫苗 未必能一勞永逸

許多民眾對尚未問世的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗寄予厚望，不過，中國專家吳尊友說，越認識新冠病毒越不敢太樂觀，疫苗不一定是人類面對新冠病毒的「免疫通行證」。

中國青年報App今天刊出對中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友的訪問，其中針對新冠肺炎疫苗部分提出他的看法。

吳尊友說，並非有了疫苗，就可以一勞永逸解決問題，疫苗的問題非常複雜。隨著對新冠病毒的認識加深，他越發感覺到情況不像最早那樣樂觀。

他有幾個理由。第一，除了這次的新型冠狀病毒，先前還有引發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸綜合症（MERS）的病毒都是冠狀病毒，但到目前為止，還沒有哪一種冠狀病毒引起的疾病，可以用疫苗預防。

第二，感染新冠病毒後，人體產生的免疫力持續時間尚不明確，新冠病毒的抗體可以持續多久還有待研究，「最新的研究發現，以前感染過新冠病毒的人，幾個月後抗體就會下降，甚至下降到檢測不到」。

吳尊友說，人類用疫苗預防疾病的基本原理是，當人體感染病毒後，人體的免疫系統能自然地產生保護。研製疫苗就是模仿這個自然感染、自然免疫的過程。「如果自然感染後，人體都不能形成免疫力，我們研製的疫苗也就沒辦法來保護人。」

根據現有的發現綜合來看，感染新冠病毒後，人體產生的免疫力是有時間段的，也就是說，疫苗也只能保護一段時間。吳尊友說，這就構成了很大的挑戰，要求國家生產大量疫苗，同時要求人一直接種。

但吳尊友表示，目前疫苗還是當下最有希望的疫情防控措施，且應該可以在今年底或明年初應用；只是基於目前研究得到的結論，疫苗不一定是人類面對病毒的「免疫通行證」。