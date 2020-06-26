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北京疫情新增11例 多人呈陰性後出現病徵再確診

中央社 / 台北26日電

北京市今天通報，當地25日共新增11例2019冠狀病毒疾病確診病例，其中多例在較早的核酸檢測結果呈現陰性，之後出現病徵再確診；還有兩人曾自行服藥後症狀好轉，之後才被驗出確診。

北京市下午舉行第133場疫情防控工作記者會，據北青網，北京市疾控中心副主任龐星火在會中表示，6月25日0時至午夜12時，北京市新增確診病例11例，已完成10例確診病例調查，1例正在調查中。

據報導，這11例確診患者中有3例核酸檢測陰性，但血清抗體檢測為陽性，最終被確診。3人均來自豐台區，工作地點都是爆發疫情的新發地市場，分別為41歲男性、51歲女性、25歲男性。

另外，豐台區花鄉（地區）天倫錦城還有一名25歲女性與一名25歲男性，分別在6月7日、9日出現症狀，自行服藥後好轉，一週後核酸檢測結果為陽性。兩人工作地點均為新發地市場。

龐星火也提到，這次新增的病例中有一人6月24日出現咽喉乾燥症狀，但無發燒及其他不適。

根據通報，北京25日新增的11例確診患者中，男性6例，女性5例；平均年齡37歲，最小24歲，最大62歲；按居住地劃分，豐台區7例、海淀區2例、大興區1例、昌平區1例，其中昌平區的個案為11日北京爆發本土疫情後當地首例。

北京自11日爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土疫情迄今，累計確診已有280例。

新冠肺炎 COVID-19

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