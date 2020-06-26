從未到過疫區 北京一對確診夫婦在公廁感染

北京市海淀區一對夫婦日前確診2019冠狀病毒疾病，但兩人都未曾到過這波疫情爆發點新發地市場，也無相關接觸史；經連串調查後，相關人員推斷應是在公共廁所感染到病毒。

綜合北京日報網等陸媒報導，這對夫婦為海淀區天客隆超市二樓美食城店主，兩人於20日先後出現發燒，之後確診。傳出疫情後，海淀區疾控中心第一時間就封閉了天客隆超市。

據報導，這對夫婦未曾去過新發地市場等這波已知出現確診病例的市場，也未接觸已知的確診病患，海淀區流行病學調查人員因此只能從其他可能途徑尋找感染源。

經連串調查後，相關人員發現，天客隆超市的廁所位於超市地下一樓，12日曾因停電而無法使用，這對確診夫婦當天因此去了附近永定路70號院的公共廁所，而永定路70號院這一地址曾4次出現在通報確診病例的活動場所中。

調查人員之後對永定路70號院公共廁所進行環境採樣，檢測結果呈現陽性。專家因此推斷，兩人可能因為去過此處公共廁所而感染新冠病毒。

報導說，至此可以基本確定，天客隆超市美食城店主夫婦的感染途徑是從新發地市場關聯到與新發地市場商戶密切接觸的玉泉市場商戶，再關聯到玉泉市場商戶居住的永定路70號院，最終關聯到去過永定路70號院公共廁所的這對夫婦。

海淀區疾控中心人員說，天客隆超市疫情和新發地市場依然相關聯，為新發地疫情經三手傳播後所致。海淀區疾控中心隨後也對天客隆超市所有員工進行核酸檢測及隔離，並對超市徹底消毒。

北京市11日起再現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，據官方通報，截至昨天午夜，已累計280人確診。