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日本學生在台染疫疑雲 下周一起加驗123名師生抗體

在台染疫日本學生 123名接觸者病毒檢測全數陰性

「報導疫情混淆視聽」新京報變心驚報？ 微博帳號遭查

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電
圖為央視總台。(中新社資料照片)
圖為央視總台。(中新社資料照片)

因報導北京新冠肺炎疫情，中國國家網信辦指導北京市網信辦查處新京報微博帳號。此次新京報旗下微博被禁言，網上懷疑是因為新京報有違抗疫主旋律，打破歲月靜好，甚至被網友批評罵「 心驚報」。

網信中國微信公眾號披露，近日有網友舉報「@新京報我們視頻」（營運主體是新京報）在部分報導尤其是涉北京疫情報導中，有導向錯誤、斷章取義、混淆視聽等問題，嚴重擾亂網路資訊傳播秩序，社會影響惡劣。

國家網信辦因此指導北京市網信辦，責令新浪微博依規依約對@新京報我們視頻做出禁言處置。

國家網信辦有關業務局負責人表示，在全國上下力同心抗擊新冠肺炎疫情的特殊時期，網站平台更應嚴格履行企業主體責任和社會責任。特別是新聞媒體等機構在其他網站平台上營運的各類帳號，更要加強資訊內容的審核把關。

自由亞洲電台報導，中國國家網信辦指導北京市網信辦責令新浪對新京報旗下微博進行禁言處置。小心翼翼秉持一部分敢言南方報系遺產的新京報，被上級喝令閉嘴，被公眾辱罵為抹黑國家的「心驚報」，令人擔心還能在新聞專業主義的道路上走多遠？

新京報報社的自我定位是「一份以責任為靈魂的報紙；一份致力於記錄時代步伐的報紙；一份進步、美好的報紙。」這次的禁言處分傳出後，#新京報微博賬號被查處# 微博話題閱讀量達到3.4億，討論量3.3萬。不少網友稱其為「心驚報」，為此次處分拍手稱快。

新京報創刊於2003年，由光明日報報業集團與南方日報報業集團合辦，2011年轉歸北京市委宣傳部管轄。儘管經歷了黨的紅線越畫越粗、高層幾度換血，新京報在一定程度上繼承了獨立敢言的「南方經驗」，與曾經的南方周末一併被視為中國媒體中為數不多的敢言者。但是隨著中國輿論環境愈來愈惡劣，新京報也難以獨善其身。

新冠肺炎 COVID-19

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