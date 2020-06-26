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中國工程院院士張伯禮：北京疫情7月中下旬清零

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電
圖為北京市豐台區宛平城地區沸城社區20多名居民，將自家包的200多顆粽子送給一線防疫人員。（新華社）
圖為北京市豐台區宛平城地區沸城社區20多名居民，將自家包的200多顆粽子送給一線防疫人員。（新華社）

北京市政府及時果斷的防控，目前新冠肺炎疫情擴散勢頭已經基本控制，專家估計6月底患病人數將降至個位數，7月中下旬清零。此外，北京加強篩查，每天4萬份提至逾30萬，核檢能力增逾6倍。北京兩例確認患者未去疫區，而是在公廁三手感染，引起市民如廁恐慌。

香港文匯報報導，北京24日新增報告本地確診病例13例，無新增疑似病例和無症狀感染者。據悉，北京目前核檢能力已由最初的每日4萬份提升至30萬份以上，相當於增加了6倍以上。中央疫情防控指導組專家組成員、中國工程院院士張伯禮表示，疫情擴散勢頭已經基本控制，估計7月中下旬發病數清零（歸零）。

張伯禮指出，這次在疫情防控常態下北京聚集性爆發的防控治經驗非常重要，有必要進行認真的總結，以利指導全中國。武漢模式、北京經驗價值等同，不可低估。總結好「北京經驗」，非常可貴。

近日，北京開展大規模核檢，日核檢能力已由最初的4萬份提升至30萬份以上。從涉疫市場相關人員到餐飲、食堂、物流、外賣等從業人員，再到中高風險街鄉鎮居民......伴隨疫情發展和對新冠肺炎病毒傳播規律認識程度的加深，過去十多天，北京市持續擴大核檢範圍，對重點區域、重點人群做到應檢盡檢，對其他人群做到願檢盡檢。

報導指出，隨著北京核檢範圍進一步擴大，「您核酸了嗎」代替「您吃了嗎」，成為北京坊間新流行的問候語，相關調侃圖片也在網上流傳。

此外，北京官方防疫部門在追查20日確診的兩例新冠病患後發現，這兩例並無爆發群聚感染的新發地市場接觸史，經梳理其前活動軌跡後確認是在另一病例所在社區的公共廁所內感染，確定為新發地患者的三手感染。由於2例感染地點在公共廁所內，消息發布後在網路上引起網友恐慌，網民直呼「不敢在外面上廁所了」、「自備口罩之外還要自備尿袋」。

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