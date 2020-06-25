專家籲放心買生鮮 新冠肺炎沒證據會消化道傳播

受北京疫情影響，民眾對生鮮肉品、特別是海鮮感到恐懼。北京感染科專家王貴強今天強調，所有商場的肉、蛋、魚都可放心購買，目前，沒有任何證據提示新冠病毒可以通過消化道傳播。

綜合陸媒報導，北京大學第一醫院感染科主任王貴強今天在北京第132場新冠（武漢）肺炎疫情防控工作新聞發布會上作上述表示。

他說，目前，沒有任何證據提示新冠病毒可以透過消化道傳播，所以透過消化道感染的風險很低。但目前處於夏季，其他消化道傳染病是高風險時期，天氣炎熱各種細菌容易滋生。

近來專家們連續做出類似呼籲，希望打消民眾對於飲食和武漢肺炎之間關聯性的疑慮。

19日，同樣是在北京疫情防控新聞發布會上，中國疾控中心研究員馮錄召也強調，目前還沒有發現透過食物，包括海鮮產品經過消化道感染的證據。新冠病毒主要還是透過近距離呼吸道飛沫和接觸傳播。

不過，為了降低可能的風險，多名專家都建議，公眾處理食材時，生、熟食分開處理，處理前後要徹底洗手，食物要煮熟等。

北京此波疫情自11日至今，本地確診的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）共有269例。超過98%都與新發地批發市場有直接關聯，官方曾在新發地的鮭魚砧板上測到病毒。

每日經濟新聞報導，除了北京之外，多地的海鮮業者也都大受影響。

報導引述業內人士說，一般人以為漁獲賣不掉就不要進貨，「挺一挺就過去」，但情況沒那麼簡單，這些進口漁獲都是先前談好的，已經付了訂金，不是想停就能立刻停下來，目前只能把下下週跟國外供應商協商的訂單停掉。

除了海鮮，中國海關總署近日也暫停了幾家出現員工感染疫情的國外工廠產品輸入中國。18日晚，各地海關還通知當地食品進口企業，要求填寫食品安全承諾書。

中新網報導，自今年2月以來，海關總署已對部分進口貨物、物品及相關環境開展新冠病毒核酸抽樣檢測，結果均為陰性。中國並已全面部署了口岸消毒殺菌。