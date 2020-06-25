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直擊北京首座戶外檢測站 2分鐘可採樣5人

世界日報 / 中國新聞組╱北京25日電
北京市首個核酸採樣工作站24日投入使用。 圖／取材自北京日報
北京市首個核酸採樣工作站24日投入使用。 圖／取材自北京日報

被外媒讚嘆「一夜之間建好」的北京市首個核酸採樣工作站，24日上午在天壇體育中心核酸樣本採集點投入使用，在貨櫃屋形式的工作站內，採樣人員不用再穿著厚重的防護服。

北京日報報導，在工作人員的引導下，市民透過窗口傳遞槽放入登記表，工作站內，一名工作人員為她進行登記，並透過窗口將咽拭子採樣器具傳遞給市民，在引導下，市民將採樣器具放入採樣人員的袖套手中。

兩分鐘內，工作人員便可以完成一組五個人的採樣。

軍事科學院系統工程研究院衛勤保障技術研究所張宗興表示，這次核酸採樣工作站研製工作由該研究所研究員祁建城帶領團隊負責，開始設計到完成研製，團隊僅用了五天時間，將首批兩台核酸採樣工作站支援給北京市疾病預防控制中心，並在天壇體育中心核酸樣本採集點投入使用。

他表示，工作站採用全新風高效空氣過濾送風，形成艙內相對於外部環境的正壓環境，有效防止艙外的空氣進入艙內；艙內採樣人員透過密閉的袖套進行採樣操作，與受檢人員接觸隔離；艙內設置內循環空調，可調節艙內溫度，無懼酷熱和寒冬。

張宗興說，採樣人員今後不需要再穿著厚重的防護服，汗流浹背地在烈日下工作了。

另據北京晚報報導，15家境外媒體24日也走進西城區金融街街道核酸檢測點和新街口城市森林檢測點，和醫務工作者、被檢測人員交流。

其中受邀的美國有線電視新聞網（CNN）記者戴維·卡爾弗發出報導，透露這個檢測點約有100多名醫護人員，按兩個小時輪班，每天採集時間從早上9點持續至晚上10點。

卡爾弗還稱讚這個檢測點以「相對快的速度」在一夜之間建好，過去三天來共進行了約兩萬次檢測，並將視需求持續運轉。

此外，同一天，北京市政府新聞發言人徐和建指出，新發地批發市場聚集性疫情發生以來，北京市迅速對重點地區進行了封閉管理，全方位全覆蓋追跡、隔離密切接觸者，與新發地直接關聯的疫情基本得到了控制。其中，新發地所在的豐台區有三名官員因失職被懲處。

徐和建指出，雖然與新發地直接關聯的疫情基本得到了控制，但同時也發現了一些家庭組織聚集疫情和社區的散發病例。首都疫情防控形勢依然嚴峻複雜，絲毫不能掉以輕心。

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