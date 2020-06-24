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新發地疫情仍處潛伏期 北京仍重點加強防控

中央社 / 台北24日電

據官方發布，北京新一波新冠肺炎疫情已有256例確診，其中與新發地市場有關病例占253例。官員與專家表示，與新發地直接關聯的疫情基本得到控制，但潛伏期還未結束，仍要重點加強防控。

新京報報導，北京市政府下午召開第131場疫情防控記者會，發言人徐和建說，北京與新發地直接關聯的疫情「基本得到控制」，但也出現家庭、單位聚集性疫情和社區散發病例，防控形勢依然複雜，絲毫不能掉以輕心。

北京市衛生健康委員會主任雷海潮說，新發地牛羊肉交易大廳仍然是高風險區域，如果從6月13日市場關閉開始計算，還不到最長的潛伏期，仍要重點加強新發地市場以及周邊出現病例社區的防控力度，進行封控管理。

會中通報，北京自11至23日，累計本土確診病例256例，均在醫院治療。與新發地聚集性疫情有明確關聯的病例有253例，占98.8%。通過核酸篩查出137例確診病例，占53%。此外，尚在觀察的無症狀感染者有22例。

在中國，25日起是為期3天的端午假期。北京市商務局二級巡視員王洪存表示，針對假期消費特點，要加強對網紅店等人氣較高店鋪的管理，做好收銀台、出入口等重點區域的管控。取消人員聚集性促銷活動。北京消費季現場促消費活動一律暫停。

新冠肺炎 COVID-19

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