快訊

開放桃機轉機 指揮中心曝中國大陸唯一遭排除原因

6月29日起開放外籍人士放寬入境條件 來台觀光仍禁止

百事北京廠12確診 民憂「薯片還能吃嗎？」

世界日報 / 中國新聞組╱北京24日電

百事公司北京分廠早前出現8例新冠肺炎確診病例後，22日再增4例。數百名百事公司員工、確診患者的接觸者、鄰居也陸續被隔離。

由於該廠主要生產樂事薯片，外界擔憂「薯片還能吃嗎？」中國疾控中心副主任馮子健說，目前沒有發現工人汙染薯片。

北京青年報報導，根據此前通報，疫情發生後，該分廠已經關停、消毒殺菌，並開展相關的流行病調查工作。

另據央視新聞報導，該工廠只生產小批量的樂事無限罐裝薯片，馮子健22日晚間在央視「新聞1+1」節目中指出，經過調查發現，這個工廠的工人有感染、發病，但是還沒有發現這個工人汙染食品，也就是薯片。

此外，國際上到現在為止，包括中國的調查，也沒有發現人透過直接進食食品感染新冠病毒，這種情況是沒有發生的。他表示，這種乾燥的食品、在室溫的條件下，病毒存活的時間是非常短的，即便是有沾染，病毒很快也就喪失活性了。

馮子健還提到，目前新發的病例主要是新發地直接暴露人員帶到社區造成的傳播，但是傳播水準非常低，這次北京疫情發現非常早，控制非常有力，有效控制了疾病蔓延，所以整個疫情是可控的。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北京戶外核酸採樣工作站亮相 採樣人員不用穿防護服

北京端午節嚴禁舉辦線下活動 不准省際遊

北京這波疫情 累計本土確診病例達256例

北京新增確診降至個位數 嚴防端午連假群聚

相關新聞

百事北京廠12確診 民憂「薯片還能吃嗎？」

百事公司北京分廠早前出現8例新冠肺炎確診病例後，22日再增4例。數百名百事公司員工、確診患者的接觸者、鄰居也陸續被隔離。

健康碼最快27日啟用 現階段僅港粵互通

香港健康碼最快本周六或日推出，惟計畫突然抽起了澳門，現階段只可用作粵港通關，估計原因是香港與內地商務頻繁，通關需求比澳門多，試行順利後，再把澳門納回計畫內。

北京戶外核酸採樣工作站亮相 採樣人員不用穿防護服

北京市首個核酸採樣工作站今（24）日上午在天壇體育中心核酸樣本採集點投入使用，在貨櫃屋形式的工作站內，採樣人員不用再穿著厚重的防護服。

北京端午節嚴禁舉辦線下活動 不准省際遊

據央視新聞，端午假期將至，北京市將加强疫情防控、安全管控和市場秩序整治。在人員流動上，往返北京、河北兩地的通勤人員可刷身...

鍾南山預計 今冬明春新冠疫情仍會存在

中國工程院院士、廣州醫科大學呼吸內科教授鍾南山23日接受廣東電視台觸電新聞專訪時表示，在「今冬明春」交際時，預計新冠肺炎疫情仍不會消失，但不會像第一波疫情出現這麼大的爆發。

北京這波疫情 累計本土確診病例達256例

據中共國家衛健委網站，大陸23日新增12宗新型冠狀病毒確診病例，9宗屬本土病例，當中7宗來自北京，河北有兩例。其餘3宗是境外輸入，分別來自上海和陝西。

北京新增確診降至個位數 嚴防端午連假群聚

大陸國家衛健委24日上午通報，6月23日全大陸報告新增確診病例12例，其中境外輸入病例3例（上海2例，陜西1例），本土病例9例（北京7例，河北2例）；新增疑似病例4例，均為本土病例，均在北京。

陸新增新冠確診12例 本土9例有7例在北京

大陸國家衛健委網站今（24）日披露，23日0至24時，31個省區市新增新冠肺炎確診病例12例，其中境外輸入病例3例(上海2例，陝西1例)，本土病例9例(北京7例，河北2例)；無新增死亡病例；新增疑似病例4例，均為本土病例(均在北京)。

北京昨新增13例 陸：此波疫情已近尾聲

北京廿二日新增本地確診新冠肺炎病例十三例，自六月十一日以來，累計確診病例達二四九例；北京海淀區永定街路街道昨升級為高風險...

百事食品北京工廠已有十一人確診

6月23日下午，北京市第130新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈會召開。北京市疾病預防控制中心主任曾曉芃透露，大興區孫...

北京一外賣員確診新冠肺炎 平均每天接50單

北京市疾控中心主任曾曉芃23日下午在新聞發佈會上表示，北京一名47歲男性外賣服務人員確診新冠肺炎，該病例6月1日至17日...

美國研究：北京這波疫情病毒株 傳染性更強

北京近日再現新冠肺炎疫情，截至22日，北京累計本土確診病例249例，經過對病毒基因組序列數據的研究，美國兩個科學團隊指出...

熱門新聞

幕後／徵召李眉蓁前 國民黨還在等一個人

藍營徵召過程峰迴路轉 藍營議員嘆「白天不懂夜的黑」

陳菊宣布當監院長將退黨 柯文哲：我佛慈悲 天佑台灣

滯留土耳其90天！返台民眾：多花50萬 只能工作還債

高雄市長補選 民眾黨徵召吳益政參選

高雄市長補選 國民黨宣布徵召李眉蓁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。