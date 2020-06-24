百事北京廠12確診 民憂「薯片還能吃嗎？」

百事公司北京分廠早前出現8例新冠肺炎確診病例後，22日再增4例。數百名百事公司員工、確診患者的接觸者、鄰居也陸續被隔離。

由於該廠主要生產樂事薯片，外界擔憂「薯片還能吃嗎？」中國疾控中心副主任馮子健說，目前沒有發現工人汙染薯片。

北京青年報報導，根據此前通報，疫情發生後，該分廠已經關停、消毒殺菌，並開展相關的流行病調查工作。

另據央視新聞報導，該工廠只生產小批量的樂事無限罐裝薯片，馮子健22日晚間在央視「新聞1+1」節目中指出，經過調查發現，這個工廠的工人有感染、發病，但是還沒有發現這個工人汙染食品，也就是薯片。

此外，國際上到現在為止，包括中國的調查，也沒有發現人透過直接進食食品感染新冠病毒，這種情況是沒有發生的。他表示，這種乾燥的食品、在室溫的條件下，病毒存活的時間是非常短的，即便是有沾染，病毒很快也就喪失活性了。

馮子健還提到，目前新發的病例主要是新發地直接暴露人員帶到社區造成的傳播，但是傳播水準非常低，這次北京疫情發現非常早，控制非常有力，有效控制了疾病蔓延，所以整個疫情是可控的。