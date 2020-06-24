健康碼最快27日啟用 現階段僅港粵互通

香港健康碼最快本周六或日推出，惟計畫突然抽起了澳門，現階段只可用作粵港通關，估計原因是香港與內地商務頻繁，通關需求比澳門多，試行順利後，再把澳門納回計畫內。

大公報報導，粵港健康碼流程方面，首階段必須有醫生轉介信，才可進行核酸檢測。市民只要先到港府公布的八間私家醫院或化驗所登記，並接受醫生臨床問症或提交醫生轉介信，然後拿取樣本收集瓶，翌日早上起床後，刷牙漱口及飲食前，自行採集深喉唾液樣本，之後將樣本交回醫院或化驗中心。一般而言，早上交回樣本，下午會有結果。

據報導，建議跨境人士在過關前兩天安排檢測。如結果為陰性，私家醫院或化驗所將會登入港府提供的健康碼網址或手機應用程式，輸入市民資料，便可生成健康碼；市民在智能手機上以個人資料登入，便會顯示健康碼。沒有智能手機的人士，醫院或化驗中心則會印發紙版健康碼，市民領著實體健康碼紙，同樣可以通關，豁免14日隔離醫學觀察。有關健康碼有效日期為七日。

每周名額最多3000個

另據港媒報導，「澳門健康碼」與廣東省的「粵康碼」互認系統已於上月啟用，但香港的健康碼仍未推行，相信因香港本月初出現本地群組個案，而北京出現新一輪爆發。

不過隨著香港已連續九天沒本地個案，北京近日的新增個案亦減少，據悉香港的健康碼有望近期推出，初期暫定健康碼名額每周2000至3000，但並非所有市民都可使用，主要是供指定群組，如有商務或公務需要的人使用。