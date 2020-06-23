快訊

「私菸案」被記大過 蔡英文警衛室主任仍晉升少將

脫歐與抗中「雙殺」下 CPTPP成英國經濟突圍希望？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

研究：北京此波疫情病毒株 傳染性可能更強

中央社 / 台北23日電
中國北京近日疫情由D614G突變病毒傳染，美國兩個科學團隊指出，此病毒株較老病毒有更強的傳染性，更容易侵入人體細胞。聯合報記者賴錦宏／攝影
中國北京近日疫情由D614G突變病毒傳染，美國兩個科學團隊指出，此病毒株較老病毒有更強的傳染性，更容易侵入人體細胞。聯合報記者賴錦宏／攝影

中國北京近日疫情由D614G突變病毒傳染，美國兩個科學團隊指出，此病毒株較老病毒有更強的傳染性，更容易侵入人體細胞。

北京近日再現2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫情，中國國家疾病預防控制中心18日公布病毒基因組序列數據，發現3組11日採集到的樣本帶有D614G突變。

陸媒財新網報導，D614G變異毒株2月初在歐洲廣泛傳播，進入其他地區後也迅速成為當地主要毒株類型。研究人員統計，D614G毒株占所有COVID-19的比例，從年初的0%，到3月的26%，4月升至65%，到了5月已達到70%，成為世界主流毒株。

研究也顯示，D614G毒株可能比老毒株更具傳播優勢。美國斯克里普斯研究中心（Scripps ResearchInstitute）病毒學家崔慧雲（Hyeryun Choe，音譯）的團隊發現，D614G的突變，會讓病毒的棘狀蛋白（spike protein）增加，並使蛋白更加穩定，更容易侵入人體細胞。

另外，紐約基因組研究中心的桑嘉納（Neville E.Sanjana）團隊則基於假病毒和人肺上皮細胞等細胞系研究，發現D614G變異讓假病毒感染細胞能力提升了2.4到7.7倍。

不過報導指出，這兩項研究尚未經同行評議正式發表，D614G變異是否會增強COVID-19病毒的傳染性和毒性，還需要更多的臨床數據支持。

北京11日再傳疫情，多名確診病患和新發地市場有關，截至22日，當地已有249人在這波疫情中染疫；而遼寧、四川、河北、浙江和天津等5個省市也陸續出現關聯病例。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北京新增13例確診 陸CDC：新發地疫情已近尾聲

北京本土確診 再添九例

百事北京廠爆8確診緊急停產 疾控中心：有人到新發地採購

北京疫情再起 台大公衛教授直言「耐人尋味」

相關新聞

陸疾控中心副主任：未發現人透過進食食品感染新冠

大陸疾控中心副主任馮子健表示，調查發現百事公司北京洋芋片生產工廠的工人有感染、發病，但還沒有發現工人汙染食品。

研究：北京此波疫情病毒株 傳染性可能更強

中國北京近日疫情由D614G突變病毒傳染，美國兩個科學團隊指出，此病毒株較老病毒有更強的傳染性，更容易侵入人體細胞

北京新增13例確診 陸CDC：新發地疫情已近尾聲

北京22日新增本地確診新冠肺炎病例13例，這波疫情爆發以來，北京本地累計確診病例已達249例。不過，中國疾控中心副主任馮...

陸研究：新冠抗體僅2～3個月有效

大陸一項名為「新冠肺炎無症狀感染者的臨床及免疫學評估」（Clinical and immunological asses...

北京本土確診 再添九例

北京市22日宣布，新增本土確診病例九例，疑似病例二例、無症狀感染者五例。自6月11日至21日，北京已有236例宗本土確診...

陸研究：新冠抗體僅2到3個月有效 難防二次感染

大陸研究指出，感染新冠病毒後患者體內的抗體水平，兩到三個月後便開始下降。這為新冠患者免疫二次感染的設想和尚在研發中的新冠...

北京疫情再起 台大公衛教授直言「耐人尋味」

新冠肺炎台灣疫情雖呈現趨緩，並於6月7日境內解封，但全球疫情仍然延燒，且許多地區紛紛傳出第二波疫情，尤其中國大陸北京的疫...

天津新確診病例初步判斷人傳人 同事多次赴北京

據人民日報報導，天津22日公布6月17日新增本土確診病例病毒溯源發現，結合流行病學史和基因測序結果，初步判斷是人傳人。天...

北京新增9例本地確診 是一周來首次降至個位數

據北京衛健委消息，6月21日0時至24時，新增報告本土確診病例9例、疑似病例2例、無症狀感染者5例；無新增報告境外移入確...

大陸疫情整理包／累計確診80754例 死亡總數達3136例

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

熱門新聞

國防部證實 海軍陸戰隊九九旅兵力進訓東沙監控情勢

將任監察院長 陳菊：立院通過後退出民進黨

影／總統府公布27位監委提名 陳菊任院長、副院長從缺

南韓首度承認 已進入第二波新冠肺炎疫情

國軍新一波晉升將領名單出爐 軍法中將沈世偉出列

勸進「換肝之父」陳肇隆選市長？ 藍營：有見面請益

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。