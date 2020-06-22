專家：北京疫情是小範圍突發 真正第二波還沒來

中國專家張文宏說，當前北京的新冠肺炎疫情不能算是「第二波疫情」，只能算是比較突然的、小範圍的暴發，今後可能還會在其他城市出現類似北京的情況。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏曾經表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）肯定還會有秋冬第二波疫情。不過，他近日在浦江創新論壇的訪談節目上，被問及北京疫情算不算「第二波」時，表示不算是。

綜合陸媒報導，張文宏說，所謂第二波是指世界範圍內的第二波，在秋冬季節，但現在夏天才剛剛開始，秋冬季節還早。此外，「第二波」一定要形成非常顯著的波峰，有一段時間的蔓延再下來。

他認為，這次北京出現的疫情應該是一次「比較突然的、小範圍的暴發」，但是暴發力度目前仍在可控範圍內。

他說，從世界範圍來看，全球總體疫情還在往上走，第一波還沒走完。現在說「第二波」，對於全球範圍而言還為時過早。

張文宏表示，中國要追求疫情接近零病例，但不是絕對的零病例。真正的零病例在目前全球疫情大蔓延的情況下，很難做到，因為疫情很容易從其他國家傳入。

在他看來，今後可能還會在其他城市出現類似北京的情況，可能出現意想不到的散發或小規模的暴發。

至於此病毒是否會在人類當中長期存在，張文宏說，新型冠狀病毒出現的時間不太長，現在還很難下結論。