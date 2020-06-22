專家：北京疫情是小範圍突發 真正第二波還沒來

中央社 / 台北21日電

中國專家張文宏說，當前北京的新冠肺炎疫情不能算是「第二波疫情」，只能算是比較突然的、小範圍的暴發，今後可能還會在其他城市出現類似北京的情況。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏曾經表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）肯定還會有秋冬第二波疫情。不過，他近日在浦江創新論壇的訪談節目上，被問及北京疫情算不算「第二波」時，表示不算是。

綜合陸媒報導，張文宏說，所謂第二波是指世界範圍內的第二波，在秋冬季節，但現在夏天才剛剛開始，秋冬季節還早。此外，「第二波」一定要形成非常顯著的波峰，有一段時間的蔓延再下來。

他認為，這次北京出現的疫情應該是一次「比較突然的、小範圍的暴發」，但是暴發力度目前仍在可控範圍內。

他說，從世界範圍來看，全球總體疫情還在往上走，第一波還沒走完。現在說「第二波」，對於全球範圍而言還為時過早。

張文宏表示，中國要追求疫情接近零病例，但不是絕對的零病例。真正的零病例在目前全球疫情大蔓延的情況下，很難做到，因為疫情很容易從其他國家傳入。

在他看來，今後可能還會在其他城市出現類似北京的情況，可能出現意想不到的散發或小規模的暴發。

至於此病毒是否會在人類當中長期存在，張文宏說，新型冠狀病毒出現的時間不太長，現在還很難下結論。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北京疫情將威脅陸復甦？專家：縱使未封城 也會有影響

可樂還可以喝嗎？百事中國急澄清：染疫工廠不生產飲料

百事中國：可樂正常供應 染疫工廠不生產飲料

各省支援北京 湖北、遼寧等十支檢測隊進京援助檢測

相關新聞

北京疫情將威脅陸復甦？專家：縱使未封城 也會有影響

中國大陸新冠肺炎疫情再起，且爆發地點就在首都北京，外界因此憂心第二波疫情恐擾亂中國經濟才剛開始跨出的復甦步伐。專家認為，...

可樂還可以喝嗎？百事中國急澄清：染疫工廠不生產飲料

針對旗下工廠出現確診病例一事，百事中國21日晚間在官方微博發布聲明表示，百事可樂飲料廠無確診病例，正常供貨。昨日確診的一...

各省支援北京 湖北、遼寧等十支檢測隊進京援助檢測

21日，北京市衛生健康委員會新聞發言人高小俊表示，大陸國家衛生健康委近期從湖北、遼寧等地抽調了實驗室檢測人員，組成10支...

北京疫情何時了？專家嘆：疫情不是想歸零就歸零

新冠肺炎醫療救治上海專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏21日在姚基金「戰疫新常態下的青少年體育與健康」線上論...

北京又有2地升級為高風險區 5地升級中風險區

北京豐台區新村街道、大興區黃村（地區）鎮升級為高風險地區。豐台區右安門街道、豐台區長辛店街道、通州區北苑街道、大興區安定...

百事北京分廠8人確診！陸媒：主要生產樂事薯片

百事食品（中國）有限公司北京分廠爆發8例確診病例，員工480人集中隔離。據天眼查信息，百事食品（中國）有限公司北京分廠的...

百事可樂北京廠爆8例確診！緊急停產停工

北京日報客戶端報導，北京市疾控中心副主任龐星火今天下午表示，截至6月20日24時，大興區孫村鄉磁魏路1號某食品公司共發現...

陸專家張文宏：北京疫情不能視為第二波疫情來臨

自6月11日北京新發地出現聚集性疫情以來，北京已累計報告本地確診病例227例。如何看待此次北京疫情？新冠病毒會在人類社會...

外媒去新發地拍照 被大數據揪出檢測

觀察者網報導，截至6月17日，北京市已完成經大數據篩查的35.5萬人次新冠病毒核酸檢測。一名美聯社記者則分享了他在新發地市場附近街區拍照，然後被要求接受檢測的故事。

北京篩檢10萬快遞小哥 美團曾到高危地區外賣員隔離14天

北京新冠肺炎病例，20日新增22例確診，累計確診227例。為遏止新冠肺炎疫情，北京市啟動全面核酸檢測，截至20日6時，已累計核酸檢測採樣229.7萬人。近日更擴大檢查範圍，逾十萬名快遞小哥、外賣騎手將全部接受核酸檢測，預計於22日前完成全部檢測採樣工作。

北京新增22例確診 分布在豐台、通州等4區

據北京衛健委微博消息，6月20日0時至24時，新增報告北京本土確診病例22例、疑似病例3例、無症狀感染者3例；無新增報告...

圖表看疫情／中國大陸新增25例本土案例 3例不在北京

據中國大陸官方公布，6月20日0時至24時，新增確診病例26例。其中境外輸入病例1例，本土病例25例（北京22例，河北3例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為本土病例（均在北京）。

熱門新聞

罷免黃捷發起人呼籲 藍營不要參加行動

罷捷連署逾2.1萬份 下周鳳山街頭設連署站

潛艦備役上校新書 指共軍有能力布雷封鎖我4大軍商港

江啟臣赴許崑源靈堂被問吳怡玎是否參選？ 吳父回答了

影／小明歸家無期！徐國勇致歉 陳時中也道歉了

退役上校潛艦戰術新著 解構共軍潛艦浮航始末

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。