百事中國：可樂正常供應 染疫工廠不生產飲料

針對北京百事食品工廠出現新冠肺炎確診病例，百事中國今天發布消息表示，生產百事可樂等飲料產品的各廠迄今未發現任何確診病例。陸媒指出，出現疫情的北京分廠主要是生產樂事洋芋片。

今天下午召開的北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市疾控中心副主任龐星火通報：截至20日，北京市大興區孫村鄉磁魏路1號一食品公司共發現8例新冠肺炎確診病例，其中2人曾到過新發地批發市場採購。這是一起與新發地批發市場相關聯的聚集性疫情。

這家食品公司的地址，正是百事食品（中國）有限公司北京分廠。

其後，多家陸媒報導「百事可樂北京分廠出現疫情」，百事中國因此發布消息澄清，表示包括北京百事可樂飲料有限公司在內的、生產百事可樂等飲料產品的全國各百事灌裝廠，迄今為止並未發現任何新冠（武漢）肺炎確診病例，未曾停產停業，一直依法正常供應。

這份公告說，北京市新冠發布會通報發生疫情個案的工廠，只是位於北京大興區磁魏路1號的百事食品一個分廠，其從未生產任何飲料產品。

界面新聞等陸媒指出，中國百事公司在北京大興區的工廠，主要生產樂事薯片（洋芋片）。百事在大陸的洋芋片生產商還有百事食品（中國）武漢分廠和上海百事食品有限公司，暫估不會對市場供應造成顯著影響。

稍早時，百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏在北京市疫情防控發布會上通報，北京分廠監測到新發地批發市場輸入個案後，百事公司立刻採取停產停業、產品封存、環境消毒殺菌、人員隔離等措施；目前測試產品安全，同時保證新發地疫情後的產品均已封存。

據通報，北京百事公司15日出現首例確診病例；16日進行全員核酸檢測；20日轉運480人到集中隔離點隔離，核酸檢測結果均為陰性。截至20日晚間6時，百事公司已追查到密切接觸者87名，全部落實集中隔離措施。