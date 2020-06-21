快訊

罷捷連署逾2.1萬份 下周鳳山街頭設連署站

一張圖看一周天氣 端午連假兩波雨區變化曝光

百事中國：可樂正常供應 染疫工廠不生產飲料

中央社 / 台北21日電

針對北京百事食品工廠出現新冠肺炎確診病例，百事中國今天發布消息表示，生產百事可樂等飲料產品的各廠迄今未發現任何確診病例。陸媒指出，出現疫情的北京分廠主要是生產樂事洋芋片。

今天下午召開的北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市疾控中心副主任龐星火通報：截至20日，北京市大興區孫村鄉磁魏路1號一食品公司共發現8例新冠肺炎確診病例，其中2人曾到過新發地批發市場採購。這是一起與新發地批發市場相關聯的聚集性疫情。

這家食品公司的地址，正是百事食品（中國）有限公司北京分廠。

其後，多家陸媒報導「百事可樂北京分廠出現疫情」，百事中國因此發布消息澄清，表示包括北京百事可樂飲料有限公司在內的、生產百事可樂等飲料產品的全國各百事灌裝廠，迄今為止並未發現任何新冠（武漢）肺炎確診病例，未曾停產停業，一直依法正常供應。

這份公告說，北京市新冠發布會通報發生疫情個案的工廠，只是位於北京大興區磁魏路1號的百事食品一個分廠，其從未生產任何飲料產品。

界面新聞等陸媒指出，中國百事公司在北京大興區的工廠，主要生產樂事薯片（洋芋片）。百事在大陸的洋芋片生產商還有百事食品（中國）武漢分廠和上海百事食品有限公司，暫估不會對市場供應造成顯著影響。

稍早時，百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏在北京市疫情防控發布會上通報，北京分廠監測到新發地批發市場輸入個案後，百事公司立刻採取停產停業、產品封存、環境消毒殺菌、人員隔離等措施；目前測試產品安全，同時保證新發地疫情後的產品均已封存。

據通報，北京百事公司15日出現首例確診病例；16日進行全員核酸檢測；20日轉運480人到集中隔離點隔離，核酸檢測結果均為陰性。截至20日晚間6時，百事公司已追查到密切接觸者87名，全部落實集中隔離措施。

新冠肺炎 COVID-19 北京

延伸閱讀

各省支援北京 湖北、遼寧等十支檢測隊進京援助檢測

北京疫情何時了？專家嘆：疫情不是想歸零就歸零

北京又有2地升級為高風險區 5地升級中風險區

德國染疫數逼近19萬 俄羅斯新增7728人確診

相關新聞

北京疫情何時了？專家嘆：疫情不是想歸零就歸零

新冠肺炎醫療救治上海專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏21日在姚基金「戰疫新常態下的青少年體育與健康」線上論...

各省支援北京 湖北、遼寧等十支檢測隊進京援助檢測

21日，北京市衛生健康委員會新聞發言人高小俊表示，大陸國家衛生健康委近期從湖北、遼寧等地抽調了實驗室檢測人員，組成10支...

北京又有2地升級為高風險區 5地升級中風險區

北京豐台區新村街道、大興區黃村（地區）鎮升級為高風險地區。豐台區右安門街道、豐台區長辛店街道、通州區北苑街道、大興區安定...

百事北京分廠8人確診！陸媒：主要生產樂事薯片

百事食品（中國）有限公司北京分廠爆發8例確診病例，員工480人集中隔離。據天眼查信息，百事食品（中國）有限公司北京分廠的...

百事可樂北京廠爆8例確診！緊急停產停工

北京日報客戶端報導，北京市疾控中心副主任龐星火今天下午表示，截至6月20日24時，大興區孫村鄉磁魏路1號某食品公司共發現...

陸專家張文宏：北京疫情不能視為第二波疫情來臨

自6月11日北京新發地出現聚集性疫情以來，北京已累計報告本地確診病例227例。如何看待此次北京疫情？新冠病毒會在人類社會...

外媒去新發地拍照 被大數據揪出檢測

觀察者網報導，截至6月17日，北京市已完成經大數據篩查的35.5萬人次新冠病毒核酸檢測。一名美聯社記者則分享了他在新發地市場附近街區拍照，然後被要求接受檢測的故事。

北京篩檢10萬快遞小哥 美團曾到高危地區外賣員隔離14天

北京新冠肺炎病例，20日新增22例確診，累計確診227例。為遏止新冠肺炎疫情，北京市啟動全面核酸檢測，截至20日6時，已累計核酸檢測採樣229.7萬人。近日更擴大檢查範圍，逾十萬名快遞小哥、外賣騎手將全部接受核酸檢測，預計於22日前完成全部檢測採樣工作。

北京新增22例確診 分布在豐台、通州等4區

據北京衛健委微博消息，6月20日0時至24時，新增報告北京本土確診病例22例、疑似病例3例、無症狀感染者3例；無新增報告...

圖表看疫情／中國大陸新增25例本土案例 3例不在北京

據中國大陸官方公布，6月20日0時至24時，新增確診病例26例。其中境外輸入病例1例，本土病例25例（北京22例，河北3例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為本土病例（均在北京）。

北京昨新增22例確診 近10日新增227例涉10個區

據官方微信公眾號「健康北京」今天發布，6月20日0至24時，北京市新增報告本地確診病例22例、疑似病例3例、無症狀感染者...

9天確診破200例 北京近230萬人核酸檢測

北京新冠肺炎昨天公布，十九日新增廿二例確診病例，從北京十一日爆發本土疫情以來，短短九天累計確診病例突破兩百例，達二○五例...

熱門新聞

罷免黃捷發起人呼籲 藍營不要參加行動

新聞眼／黃、陳拆彈 啟動另一場政治風暴？

黃健庭爭議後 新北市前副市長陳伸賢婉拒監委職務：不强求

潛艦退役上校新書 指共軍有能力布雷封鎖我4大軍商港

黃健庭與國民黨未斷訊 國民黨：周守訓扮溝通橋梁勸退

監委提名之亂 黃健庭、陳伸賢退出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。