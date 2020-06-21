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北京疫情何時了？專家嘆：疫情不是想歸零就歸零

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。圖翻攝自新京報網
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。圖翻攝自新京報網

新冠肺炎醫療救治上海專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏21日在姚基金「戰疫新常態下的青少年體育與健康」線上論壇上表示，疫情還沒結束，北京疫情小規模暴發引起整個國家的警惕，「疫情不是我們想像的，想歸零就歸零，真正的歸零是整個世界一起」。

張文宏稱，此次北京疫情的發生與防疫存在一些特點，首先，北京的防控速度快、響應能力强；同時，他指出，北京並沒有封城，而是採取重點地區重點反應的手段，因此北京的經濟並不會因此停擺。

目前，「散發性病例不可避免，但要注意小規模病例不可暴發起來，聚集時要注意戴口罩」。張文宏提醒，群眾要注意，聚集時戴口罩，散開後勤洗手。保持通風、保持距離。

新冠肺炎 COVID-19 北京

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